Воронежские власти заявили, что вопрос проведения «Города-сада» не решен

Вопрос проведения фестиваля «Город-сад» по состоянию на 3 сентября окончательно не решен, сообщили в правительстве Воронежской области.
Подготовка к мероприятию продолжается, подрядчики монтируют конструкции, готовится перекрытие въезда на парковку Центрального парка.
«Проведение фестиваля в условиях действующих ограничений на массовые мероприятия разрешается, так как Центральный парк имеет утвержденный паспорт безопасности со сроком действия до 2025 года. Однако судьбу мероприятия определят в ближайшие дни с учетом актуальной оперативной обстановки».
Для обеспечения максимальной безопасности уже все готово. С особым вниманием подошли к борьбе с беспилотниками:
«Соответствующее оборудование имеется и готово к работе — несмотря на то, что проведение фестиваля запланировано на дневное время, когда атака менее вероятна. Будет организована работа противодроновых постов».
С 4 сентября территорию проведения фестиваля ежедневно будут охранять 200 сотрудников. Для создания двойного ограждения задействуют три тысячи турникетов. Будет организовано 10 эвакуационных выходов. Входные группы оборудуют 28 рамками и 35 ручными металлодетекторами. Каждое утро будет проводиться кинологическое обследование территории. Ночью парк временно закроют для посещения. На территории фестиваля организуют работу стационарных медпунктов и бригад скорой помощи, дежурство сотрудников службы спасения и пожарных расчетов. Будут созданы группы эвакуации и пункты медицины катастроф. Также планируется привлечение к организации безопасности не менее 200 волонтеров.
«Оперативные службы продолжают следить за обстановкой. Подготовка к проведению фестиваля продолжается, но при возникновении малейшего сомнения в безопасном проведении мероприятия будет принято решение о его отмене», — подытожили в облправительстве.