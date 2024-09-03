Воронежские власти заявили, что вопрос проведения «Города-сада» не решен

С 4 сентября территорию проведения фестиваля ежедневно будут охранять 200 сотрудников. Для создания двойного ограждения задействуют три тысячи турникетов. Будет организовано 10 эвакуационных выходов. Входные группы оборудуют 28 рамками и 35 ручными металлодетекторами. Каждое утро будет проводиться кинологическое обследование территории. Ночью парк временно закроют для посещения. На территории фестиваля организуют работу стационарных медпунктов и бригад скорой помощи, дежурство сотрудников службы спасения и пожарных расчетов. Будут созданы группы эвакуации и пункты медицины катастроф. Также планируется привлечение к организации безопасности не менее 200 волонтеров.