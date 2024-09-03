Разбираем осенние приметы вместе с учеными

К тому же в городах, где обитает большинство южноуральцев, природные процессы существенно меняются. Об этом говорит климатолог Екатерина Пестрякова. Поэтому бессмысленно пытаться понять, какая нас ждет осень, выглянув с балкона. Например, есть популярное поверье, что, если береза начинает облетать с верхушки, то следующая весна будет ранней, а если снизу — то поздней. Однако две одинаковых березы, одна из которых растет у теплотрассы, а другая в чистом поле, будут вести совершенно по-разному. Соответственно, и обещать будут не одно и то же.