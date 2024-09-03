Разбираем осенние приметы вместе с учеными

Пролетел желтый лист
Взаимосвязь между биологическими явлениями и погодными условиями доказана — их изучением занимается наука фенология. Однако проблема с народными приметами заключается в том, что они формировались в европейской части России. На Южном Урале они либо совсем не работают, либо работают по-другому. По словам эколога Александра Лагунова, в нашем регионе одновременно разыгрываются сразу несколько погодных сценариев: пока в горах идут дожди или снег, в степях на юге региона может быть абсолютно сухо. Поди пойми, к чему именно из этого накануне дул ветер.
К тому же в городах, где обитает большинство южноуральцев, природные процессы существенно меняются. Об этом говорит климатолог Екатерина Пестрякова. Поэтому бессмысленно пытаться понять, какая нас ждет осень, выглянув с балкона. Например, есть популярное поверье, что, если береза начинает облетать с верхушки, то следующая весна будет ранней, а если снизу — то поздней. Однако две одинаковых березы, одна из которых растет у теплотрассы, а другая в чистом поле, будут вести совершенно по-разному. Соответственно, и обещать будут не одно и то же.
День, когда горят…
С рябинами связаны две популярных приметы. Одна из них гласит, что рано опавшие (еще летом) листья этого дерева обещают долгую и суровую зиму; а если они, наоборот, даже увядшими долго держатся на ветвях, то лютым и морозным будет февраль. Вторая примета касается собственно ягод: если они поспели рано (как в песне Шуфутинского), то весна запоздает.
Екатерина Пестрякова с такой логикой совершенно не согласна. Кандидат наук подчеркивает, что урожай рябины и время его созревания зависят исключительно от количества выпавших летом дождей и тепла.
«Как мы хорошо помним, лето было влажное и теплое, поэтому и рябины у нас нынче много. То же самое касается и листьев: если деревья получили достаточно питания, то и оголятся они позже», — говорит она.
Александр Лагунов, в свою очередь, оставляет право на существование за не самой известной рябинной приметой, согласно которой богатый урожай этих ягод предрекает ранний уход медведей в спячку. Тут взаимосвязь очевидна: обильное питание позволяет косолапым быстрее нагулять жир и отправиться на боковую.
Журавлей белый клин
Серьезный удар по авторитету народных примет нанесли современные подвижки климата. Ученые сходятся во мнении, что за последние десятилетия на Земле стало значительно теплее. А значит, там, где мудрость предков предрекает нам длинную и морозную зиму, на деле могут быть вполне умеренные и не такие уж продолжительные холода.
Екатерина Пестрякова добавляет к этому, что погода в мире стала сложно предсказуемой из-за участившихся аномалий. Природу кидает из одной крайности в другую, чему жители Челябинской области были живыми свидетелями минувшим летом. Судя по всему, погодные качели будут раскачиваться все сильнее, так что о каких приметах можно говорить вообще?
Тем не менее у Екатерины Ивановны есть свой надежных и годами проверенный природный предсказатель погоды, которому она безоговорочно доверяет, несмотря на свой огромный научный стаж. Этот источник — ее кот. Известная каждому ребенку закономерность (растянувшаяся кошка — к теплу, а свернувшаяся и спрятавшая нос — к холодам), безотказно работает при любых изменениях климата.
«Я не знаю точно, с чем связана эта способность кошек. Тут лучше у биологов спросить. Возможно, с их высокой чувствительностью к атмосферному давлению и влажности. Ведь если давление растет, то и погода улучшается», — говорит эксперт.
Редко ошибаются и другие животные. Поэтому народное поверье, связывающее ранний отлет мигрирующих птиц и скорые холода, точно не лишено оснований. Даже комары могут дать подсказку, чего ждать от осени: если маленькие кровопийцы продолжают активно пищать и кусаться в сентябре, то тепло сохранится еще надолго.