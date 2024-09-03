Мурал, объединяющий Год семьи и Год добрых дел, украсил одну из улиц Ростова

В Ростове-на-Дону одну из улиц украсил мурал с дружной семьей на фоне донского поля. Это изображение было создано в часть Года семьи в России и Года добрых дел на Дону, рассказали в региональном комитете по молодежной политике.
Граффити-мурал можно найти на Чехова, 4/23. К слову, место выбрано не случайно. Рядом находятся здание правительства региона, городская набережная, молодежный центр, школа и родильный дом, каждая из этих точек является частью Года семьи и добрых дел. Также мурал имеет надпись «Добро начинается с семьи».
— Многие годы стены дома на проспекте Чехова разрисовывали стихийные художники. Сегодня нам удалось сделать его объектом уличного искусства с сюжетной историей о традиционных семейных ценностях. Площадь нанесения рисунка составила более 100 кв. метров, — отметил заместитель губернатора Артем Хохлов.
В прошлом году, посвященном 270-летию со Дня рождения Матвея Платова, на фасаде одного из ростовских домов создали портрет прославленного атамана.
Добавим, нанесение муралов стало традицией в регионе, работы создаются в рамках акции «Моя улица». Власти считают, что изображения со смыслом на стенах зданий повышают комфорт и украшают уличные пространства.