Фанат Oasis предложил группе их золотой диск в обмен на билеты на концерты

В 1996 году, когда Ланни было 15 лет, он и его друзья узнали адрес Лиама Галлахера в Лондоне и пришли к дому звезды, сообщает The Comet. Музыкант заговорил с ребятами, и Энтони попросил посмотреть один из выставленных у артиста в коридоре золотых дисков, присужденный группе за продажу 110 тысяч копий их второго студийника в Ирландии. К удивлению парня, Лиам отдал ему ценный сувенир насовсем. Позже исполнитель попросил фаната не продавать вещь.