Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова разрешили распланировать дорогу на территории старого аэропорта

Бульвар Авиаторов собираются создать на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

6,60 га на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону распланируют под строительство новой автомобильной дороги — бульвара Авиаторов. Постановление об этом подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В документе указано, что проект планировки и межевания должны подготовить в течение года. Проверят все представленные материалы в департаменте архитектуры.

Судя по карте, бульвар Авиаторов будет начинаться от улицы Берберовской. Объект хотят разместить в районе Александровского лесопитомника и автовокзала «Центральный».

К слову, в марте 2023 года сообщалось, что протяженность будущей дороги будет составлять 1,4 км. Предварительно, ее предложили сделать шестиполосной.

Добавим, ранее Госэкспертиза утвердила строительство дорог на Театральном спуске в донской столице.