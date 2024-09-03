Власти Ростова разрешили распланировать дорогу на территории старого аэропорта

6,60 га на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону распланируют под строительство новой автомобильной дороги — бульвара Авиаторов. Постановление об этом подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
В документе указано, что проект планировки и межевания должны подготовить в течение года. Проверят все представленные материалы в департаменте архитектуры.
Судя по карте, бульвар Авиаторов будет начинаться от улицы Берберовской. Объект хотят разместить в районе Александровского лесопитомника и автовокзала «Центральный».
К слову, в марте 2023 года сообщалось, что протяженность будущей дороги будет составлять 1,4 км. Предварительно, ее предложили сделать шестиполосной.
Добавим, ранее Госэкспертиза утвердила строительство дорог на Театральном спуске в донской столице.