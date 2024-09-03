Ростовчанам рассказали, какие рюкзаки и сумки не подходят школьникам

Жителям Ростовской области рассказали, какие рюкзаки и сумки могут нанести вред школьникам. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на педиатра Рамиля Шахвеледова.
По словам медика, одними из вредных сумок являются через одно плечо или с одной ручкой. Такой аксессуар может вызвать у ребенка сколиоз, потому что нагрузка распределяется неправильно.
— Сумки с одной ручкой также приводят к неравномерной нагрузке и могут вызвать боли в спине и плечах, — объяснил врач.
Специалист не рекомендует также носить мягкие сумки, без жесткой спинки. Така вещь не обеспечивает необходимую поддержку и может деформироваться под тяжестью учебников, что увеличивает нагрузку на спину.