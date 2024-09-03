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Последние новости к вечеру 3 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 3 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 3 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 сентября 2024 года.

Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии

Переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе, заявил президент РФ. Они позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства, сказал Владимир Путин на торжественном приеме в честь 85-летия Победы на Халхин-Голе.

В России назвали цель удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

В момент удара в учебно-тренировочном центре ВСУ могли находиться проводившие обучение иностранные наемники и проходило построение. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал этот удар предостережением Киеву.

США близки к соглашению о передаче Украине ракет JASSM

США планируют передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. Однако Киеву придется ждать несколько месяцев, пока Вашингтон решит вопросы технического характера. О включении JASSM в пакет помощи Украине могут объявить осенью.

В России отменят все формально действующие законы СССР и РСФСР

Минюст РФ готовит приказ об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года. Не отменяются лишь советские акты, которые были приняты органами юстиции совместно с другими ведомствами, и те, что содержат сведения для служебного пользования и составляют гостайну.

Из реестра иноагентов исключили 209 человек

Из реестра иностранных агентов на сегодняшний день исключено 209 человек, это 25% от включенных ранее лиц. Министр юстиции Чуйченко сообщил о мониторинге юридических фактов деятельности иноагентов и обстоятельств фактической утраты признаков иностранного агента.