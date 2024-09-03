Последние новости к вечеру 3 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 сентября 2024 года.
Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии
Переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе, заявил президент РФ. Они позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства, сказал Владимир Путин на торжественном приеме в честь 85-летия Победы на Халхин-Голе.
В России назвали цель удара по учебному центру ВСУ в Полтаве
В момент удара в учебно-тренировочном центре ВСУ могли находиться проводившие обучение иностранные наемники и проходило построение. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал этот удар предостережением Киеву.
США близки к соглашению о передаче Украине ракет JASSM
США планируют передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. Однако Киеву придется ждать несколько месяцев, пока Вашингтон решит вопросы технического характера. О включении JASSM в пакет помощи Украине могут объявить осенью.
В России отменят все формально действующие законы СССР и РСФСР
Минюст РФ готовит приказ об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года. Не отменяются лишь советские акты, которые были приняты органами юстиции совместно с другими ведомствами, и те, что содержат сведения для служебного пользования и составляют гостайну.
Из реестра иноагентов исключили 209 человек
Из реестра иностранных агентов на сегодняшний день исключено 209 человек, это 25% от включенных ранее лиц. Министр юстиции Чуйченко сообщил о мониторинге юридических фактов деятельности иноагентов и обстоятельств фактической утраты признаков иностранного агента.