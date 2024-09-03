Последние новости к вечеру 3 сентября 2024 года

Минюст РФ готовит приказ об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года. Не отменяются лишь советские акты, которые были приняты органами юстиции совместно с другими ведомствами, и те, что содержат сведения для служебного пользования и составляют гостайну.