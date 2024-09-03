Фестиваль театральных студий «Байкальский талисман 2024» пройдет в Усть-Куте

Фестиваль детских театральных студий «Байкальский талисман 2024» пройдет в Усть-Куте Иркутской области. Старт мероприятия запланирован на 7 сентября. В нем примут участие примерно 60 маленьких артистов из Усть-Кутского и Киренского районов. Ребята будут показывать спектакли. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Программа фестиваля включает показы спектаклей и обучающие мероприятия. В их числе мастер-классы артистов Театра юного зрителя по актерскому мастерству, сценической речи, театральному гриму, — отметил директор Иркутского областного театра юного зрителя Виктор Токарев.
Отличительной чертой этого мероприятия стали сами спектакли. Ведь их ставили опираясь на фольклор, эпос, мифы и легенды различных народов. Студия, которая победит, получит возможность, отправиться на Международный фестиваль нацтеатров «Байкальский талисман» в 2025 году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в деревне Иркутского района открылся детсад на 145 мест.