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Фестиваль театральных студий «Байкальский талисман 2024» пройдет в Усть-Куте

Мероприятие стартует 7 сентября.
Источник: Комсомольская правда

Фестиваль детских театральных студий «Байкальский талисман 2024» пройдет в Усть-Куте Иркутской области. Старт мероприятия запланирован на 7 сентября. В нем примут участие примерно 60 маленьких артистов из Усть-Кутского и Киренского районов. Ребята будут показывать спектакли. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Программа фестиваля включает показы спектаклей и обучающие мероприятия. В их числе мастер-классы артистов Театра юного зрителя по актерскому мастерству, сценической речи, театральному гриму, — отметил директор Иркутского областного театра юного зрителя Виктор Токарев.

Отличительной чертой этого мероприятия стали сами спектакли. Ведь их ставили опираясь на фольклор, эпос, мифы и легенды различных народов. Студия, которая победит, получит возможность, отправиться на Международный фестиваль нацтеатров «Байкальский талисман» в 2025 году.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в деревне Иркутского района открылся детсад на 145 мест.