Фестиваль театральных студий «Байкальский талисман 2024» пройдет в Усть-Куте

Фестиваль детских театральных студий «Байкальский талисман 2024» пройдет в Усть-Куте Иркутской области. Старт мероприятия запланирован на 7 сентября. В нем примут участие примерно 60 маленьких артистов из Усть-Кутского и Киренского районов. Ребята будут показывать спектакли. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.