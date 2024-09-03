В Ростове-на-Дону предложили изменить схемы движения автобусов № 16а и 67

Жителям Ростова-на-Дону предложили выбрать варианты маршрутов для автобусов № 16а и 67. Голосование открыто на портале «Активный ростовчанин». Опрос запущен департаментом транспорта.
Направление № 16а хотят изменить для улучшения транспортного обслуживания ЖК «Западная резиденция», СНТ «Изумруд» и школы № 72. В этом случае рассматривается организация движения по Жданова, Ткачева и Солженицына в обоих направлениях.
Что касается направления № 67, то здесь нужно будет выбрать новый маршрут или поддержать сохранение старого. Изменения также касаются движения по Солженицына, Ткачева, Жданова.
Голосование завершится 12 сентября 2024 года. К этому моменту в опросе относительно маршрута № 16а поучаствовал уже 61 человек, в опросе по маршруту № 67 — 13 человек.