Daft Punk появятся в LEGO-байопике Фаррелла Уильямса Piece By Piece

Музыкантов в характерных шлемах можно увидеть на появившемся в сети постере анимационной ленты. Кроме того, в Piece By Piece сыграют эпизодические роли JAY-Z, Гвен Стефани, Кендрик Ламар, Снуп Догг, Джастин Тимберлейк и другие.