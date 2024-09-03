Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daft Punk появятся в LEGO-байопике Фаррелла Уильямса Piece By Piece

Французский электронный дуэт Daft Punk появится в предстоящей биографической картине Фаррелла Уильямса, созданной в сотрудничестве с производителем конструктора LEGO.

Источник: Звук

Французский электронный дуэт Daft Punk появится в предстоящей биографической картине Фаррелла Уильямса, созданной в сотрудничестве с производителем конструктора LEGO.

Музыкантов в характерных шлемах можно увидеть на появившемся в сети постере анимационной ленты. Кроме того, в Piece By Piece сыграют эпизодические роли JAY-Z, Гвен Стефани, Кендрик Ламар, Снуп Догг, Джастин Тимберлейк и другие.

Фильм Моргана Невилла выйдет 11 октября.

Daft Punk и Фаррелл вместе работали над хитом Get Lucky (2013).

Ранее бывший барабанщик электронщиков подтвердил существование неизданного альбома группы.