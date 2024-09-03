Штраф на миллионы или тюрьма: Осужденный за сбор жуков в Шри-Ланке рассказал, что грозит задержанным за ловлю ящерицы россиянам

На острове Шри-Ланка 2 сентября местная полиция задержала двух молодых людей из России — 17 лет и 21 года — по подозрению в ловле ящериц. Законодательство страны запрещает убивать, ранить и собирать беспозвоночных животных, даже мертвых. За экологические преступления нарушителей могут приговорить к огромным тюремным срокам — вплоть до 40 лет.
Вызволять юношей отправились их родители. На сегодня известно, что за россиян внесли залог и выпустили под поручительство. Главное условие — не покидать остров во время расследования и регулярно отмечаться в полиции. О ситуации в целом и о том, что ждет задержанных и к чему готовиться семьям, высказался зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко. В 2020 году его с товарищами задержали на Шри-Ланке якобы за сбор жуков. Только спустя два года и штрафа в 3,3 млн рублей россиянам удалось вернуться домой.
«СИТУАЦИЯ КОШМАРНАЯ».
Когда Александр узнал о случившемся с молодыми россиянами, перед его глазами встала картина его заключения в чужой стране.
— Ситуация, конечно, кошмарная, но главное — не падать духом. Только это нас и держало в тюрьме. Сначала тебя бросают за решетку, говорят с тобой на непонятном тебе языке, даже не на английском. Не позволяют связаться с родными, назначают меру пресечения, чтобы запугать сильнее, а в конечном итоге дают срок в десятки лет или многомиллионный штраф.
Зоолог отмечает, что не знает подробностей ситуации. Но не исключает, что экологического преступления могло и не быть.
— В Шри-Ланке полицейским, арестовавшим нарушителя, полагается внушительная часть от штрафа. Не удивительно, что такие ситуации происходят нередко. А юноши могли подобрать животных и не из списка редких. Так что, далеко не факт, что они что-то нарушили.
«РАДИ ЗДОРОВЬЯ ВЫЙТИ ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО».
Ростовчанин рад, что о случившемся быстро узнали родители задержанных, российское посольство и правозащитник Иван Мельников — он в свое время отстаивал права Александра.
— Как я понял, молодых людей задержали еще 29 августа, а суд определил меру пресечения только 2 сентября. Все это время их держали непонятно где, то есть могла быть нарушена непрерывная цепочка судебного расследования в Шри-Ланке. По местному закону, улики должны быть предоставлены суду в день задержания, а, если позже, — это довольно грубое процессуальное нарушение. За это время у парней в личных вещах могут «нечаянно» оказаться и 500 муравьев, которых нельзя собирать, и жуки, и что угодно. Также не стоит удивляться, если пропадут ценные вещи.
Ростовский зоолог перечислил, что ему с коллегами не вернули теплые вещи, палатку, карематы, часы, электробритву. В суде изъяли дорогую технику.
— У нас ущерб составил около 100−150 тысяч рублей. Не вернули фотоаппараты, телефоны. В протоколе это объяснялось примерно так: «Вы на них фотографировали своих жертв. Если вернетесь в Россию и покажете своим соотечественникам, то к нам приедут охотники за редкой фауной».
Исходя из своего опыта, Александр рекомендует как можно скорее покинуть стены тюрьмы и дождаться решения суда в человеческих условиях.
— Очень правильно, что они подали ноту на разрешение выйти под поручительство — ради здоровья, чтобы жить в нормальных условиях. Так хоть почки не застудят и воспаление легких не заработают, лежа на бетонном полу в общей камере. И питание будет нормальным, а не один острый рис.
Александр уверен: нужно готовить большие деньги вне зависимости от того, есть за россиянами вина или нет.
— Еще не понятно, какое обвинение им выдвинут. У нас суд давил на то, что мы собираем их жуков, чтобы «украсть гены и изготавливать лекарство от рака», и требовал возместить ущерб экономике. Как такое обвинение можно воспринимать всерьез? Сейчас власти «прощупают» обстановку и определят многомиллионный штраф. И выбор останется небольшой — или плати, или сиди полжизни за решеткой.
ОТОБРАЛИ ТЕЛЕФОНЫ И БРОСИЛИ В ТЮРЬМУ.
Сам Александр третий год как вернулся в Ростов после двухлетнего заключения в шри-ланкийской тюрьме. В местном национальном парке его задержали с горсткой мертвых жуков в кармане. Он же сам утверждал, что собрал насекомых для науки, чтобы изучить и описать. Но сотрудники парка отобрали у россиян телефоны и заперли в комнате.
Позже местные силовики отправили ростовчанина с друзьями в тюрьму. Причем в такую, где сидят насильники и убийцы.
— Мы полтора месяца просидели в камере, где находились 86 человек. Места было так мало, что спали вповалку. Никаких нар там не было — только бетонный пол. Если бы другие заключенные не поделились с нами двумя ковриками, то мы застудили бы почки, а то и воспаление легких заработали. На этом коврике лежали втроем. На окнах была только решетка и никаких москитных сеток — комары грызли нещадно.
Ростовчанин вспоминает, что питьевую воду брали в ржавой бочке в туалете, которую наполняли раз в сутки. А за едой три раза в день выпускали на кухню под наблюдением охранников.
— Ели самый низкопробный рис с камнями и песком. Хлеб пекся в этой же тюрьме, и в нем нам не раз попадался крысиный помет, какие-то жутко острые хребты рыб и кур. Последние мы от голода тоже ели — для этого их нужно было вымочить в воде. Когда от такого питания у меня открылась язва, перевели в тюремный госпиталь.
Кстати, походы на кухню были единственным видом прогулок для заключенных.
— Мы делали приседания, ходили по кругу по камере, чтобы хоть как-то двигаться. Страшно натерли костяшки на ногах, отсидев их на бетонном полу. Позже обычный стул казался самым настоящим чудом.
ИЛИ ПЛАТИТЬ 3,3 МЛН РУБЛЕЙ, ИЛИ СИДЕТЬ ДЕСЯТКИ ЛЕТ.
За эти полтора месяца за решеткой мужчинам удалось связаться с родными, найти поручителей и выйти под подписку о невыезде. Их освобождением занялись адвокаты и дипломаты.
Александр с друзьями арендовали жилье в Шри-Ланке. Но зарабатывать на квартплату и еду в чужой стране не имели права, и все расходы легли на их семьи. К тому же требовалась помощь врачей и лекарства.
Как в свое время рассказывал «КП — Ростов-на-Дону» защитник ростовчанина, судья находил пробелы в расследовании и отправлял документы на доработку. По его словам, обвинение не представило ни единого доказательства того, что Игнатенко убивал или специально ловил насекомых.
— И задержание прошло не по закону. Россиян без объяснений арестовали, закрыли в комнате, все отобрали и не предоставили ни переводчика, ни адвоката, — заявил юрист.
В конце января 2022 года, когда был оглашен приговор в Шри-Ланке, супруге Елене через организованный сайт удалось собрать 625 тысяч рублей для уплаты штрафа. Но этого было мало. Суд постановил осужденным до 11 марта выплатить штраф, эквивалентный 3,3 миллиона рублей. Не сделай это в срок, россияне остались бы в тюрьме на десятки лет. Но деньги выделил один из фондов. Россиян выпустили.
СПЛАВЛЯЕТСЯ ПО РЕКАМ И СПАСАЕТ ЖИВОТНЫХ.
Мужчина ждал встречи с супругой и матерью. Но все прошло не так, как он себе представлял.
— Еще, когда я был в Шри-Ланке, жена сказала, что уходит от меня. Но все это непросто, когда у нас общая ипотека. До сих пор не разведемся.
Ростовчанин вернулся работать в зоопарк, где заведует экзотариумом. «Затянувшийся» отпуск не отбил у него желание путешествовать. Правда пока Александр не выезжает за пределы страны.
— Путешествую по России во время отпусков. Был на Севере, на Байкале: сплавлялся по горным рекам, рыбачил. По работе выезжал на конференции — в Воронеж и Тулу, а еще в экспедиции на Ставрополье и в Дагестан — описывать насекомых.
Вместе с другими сотрудниками зоосада Александр прошлым летом спасал животных из загоревшегося здания.
— Пожарные передавали нам обитателей корпуса из помещения, охваченного огнем, а мы уносили их подальше — помогали друг другу.
ЯЗВА И ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ.
Даже спустя три года двухлетнее заключение до сих пор сказывается на здоровье.
— В тюремном госпитале с язвой я потерял 16 килограммов, потому что долго нельзя было есть — мне только капельницы ставили. Так что теперь лечусь, регулярно обследуюсь. Врач на последнем приеме сказал, что язва в желудке зарубцевалась, но также придерживаюсь диеты — ничего жирного и острого. Но, когда вернулся, конечно, вдоволь наелся борща и не могу до сих пор нарадоваться всевозможной молочке в магазинах, потому что в Шри-Ланке не было такого изобилия, а цены огромные.
Так что ростовчанин занимается здоровьем и учится готовить вкусную и здоровую пищу.
— А еще в последнее время увлекся тортиками и пирогами. Пеку и бисквитные, и желейные, освоил и мамин любимый сметанник, пару раз делал шарлотку.
Сказался на здоровье коронавирус, которым ростовчанин переболел в Шри-Ланке.
— После него снизилась память, ухудшилась речь вплоть до того, что на конференции не мог вспомнить название паука, которого обычно назову, если меня разбудят среди ночи. Но уже практически восстановился.
Александр признается, что два года на Шри-Ланке разделили жизнь на до и после. Непросто будет и задержанным юношам, уверен он.
— Еще раз повторюсь — важно сохранять бодрость духа. Ведь у любой бури есть завершение. Думаю, рано или поздно этот кошмар закончится. Поэтому нужно бороться с такими обстоятельствами и не унывать.