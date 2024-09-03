Штраф на миллионы или тюрьма: Осужденный за сбор жуков в Шри-Ланке рассказал, что грозит задержанным за ловлю ящерицы россиянам

— Как я понял, молодых людей задержали еще 29 августа, а суд определил меру пресечения только 2 сентября. Все это время их держали непонятно где, то есть могла быть нарушена непрерывная цепочка судебного расследования в Шри-Ланке. По местному закону, улики должны быть предоставлены суду в день задержания, а, если позже, — это довольно грубое процессуальное нарушение. За это время у парней в личных вещах могут «нечаянно» оказаться и 500 муравьев, которых нельзя собирать, и жуки, и что угодно. Также не стоит удивляться, если пропадут ценные вещи.