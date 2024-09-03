Ростовчанам рассказали, во сколько раз ипотека обогнала по цене аренду

Жителям Ростовской области рассказали, во сколько раз ипотека обогнала по цене аренду. Об этом сообщили NEWS.ru, со ссылкой на риелтора Константина Апрелева. Он сообщил, что ежемесячные платежи по ипотеке в России стали выше, чем по аренде, в среднем, в пять раз.