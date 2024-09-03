Ростовчанам рассказали, во сколько раз ипотека обогнала по цене аренду

Жителям Ростовской области рассказали, во сколько раз ипотека обогнала по цене аренду. Об этом сообщили NEWS.ru, со ссылкой на риелтора Константина Апрелева. Он сообщил, что ежемесячные платежи по ипотеке в России стали выше, чем по аренде, в среднем, в пять раз.
Специалист посоветовал пока повременить с покупкой жилья и подождать заметного снижения ключевой и банковских ставок. Эксперт предположил, что количество сделок с покупкой жилья в текущем году может сократиться вдвое, а арендные ставки — вырасти осенью на 17%.