Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две песни из альбома Charli XCX «BRAT» подходят для реанимации человека

Американская кардиологическая ассоциация в своих соцсетях сообщила, что темп некоторых треков из трендового лонгплея Charli XCX «BRAT» (2024) подходит для сердечно-легочной реанимации.

Источник: Звук

Американская кардиологическая ассоциация в своих соцсетях сообщила, что темп некоторых треков из трендового лонгплея Charli XCX «BRAT» (2024) подходит для сердечно-легочной реанимации.

Оказалось, что правильный BPM, 120 ударов в минуту, содержится в композициях Spring Breakers и «360». «Мы не готовы к концу Brat-summer! Спасибо Charli XCX за атмосферу и этот спасительный ритм», — добавила организация.

В мае ассоциация также заявила, что нужным для СЛР темпом обладает песня Тейлор Свифт The Tortured Poets Department (2024).

Ранее Чарли присоединилась к касту фильма I Want Your Sex, который станет первым с 2014-го полнометражным проектом режиссера Грегга Араки.