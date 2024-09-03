Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина Лобанова отказалась говорить с Нетаньяху

«Мы прочитали в СМИ о желании премьер-министра поговорить с нашей семьей. После этого мы получили официальный запрос. Мы не заинтересованы ни в разговорах с человеком, убившим Кармель, ни в том, чтобы быть реквизитом в его медиа-цирке. Нельзя допустить, чтобы он использовал нас в качестве оправдания и легитимизации убийства остальных заложников. Кровь похищенных на его руках», — подчеркнул двоюродный брат одной из убитых, 40-летней Кармель Гат.