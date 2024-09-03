В Матвеево-Курганском районе завершили капремонт судебного участка мирового судьи

В Матвеево-Курганском районе завершен капитальный ремонт судебного участка мирового судьи. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Здание было построено еще в 1960 году и давно нуждалось в ремонте. Все работы обошлись в 19,6 миллиона рублей. Специалисты выполнили усиление конструкций, заменили инженерные сети, а также выполнили утепление крыши. В самом здании заменили напольное покрытие и потолки. Также сделали облицовку стен. Самое главное — это новая входная группа для маломобильных жителей.
Сейчас здание оснащено системами охранной, тревожной, охранно-пожарной сигнализации.
— Установлены системы контроля доступа и системы внутреннего и наружного видеонаблюдения, выведенные на место дислокации судебного пристава, — говорится в сообщении.