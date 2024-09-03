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В Челябинске продлили ограничения на улице Потемкина

Челябинских автомобилистов просят учитывать дорожную обстановку.

Источник: Комсомольская правда

Ограничение движения на улице Потемкина в Челябинске продлили на две недели. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с продолжением работ по капитальному ремонту теплотрассы до 18 сентября закрыто движение транспорта по улице Потемкина от улицы Выборгской до Горького, — уточнили в мэрии.

Также для автомобилистов до 8 сентября затруднен проезд по правой полосе улицы Горького. Речь идет об участке дороги от дома № 33 по ул. Потемкина до дома № 63 по ул. Горького. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.