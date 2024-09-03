В Челябинске продлили ограничения на улице Потемкина

Также для автомобилистов до 8 сентября затруднен проезд по правой полосе улицы Горького. Речь идет об участке дороги от дома № 33 по ул. Потемкина до дома № 63 по ул. Горького. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.