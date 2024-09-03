Таганрогский ФК «Форте» проиграл «Кубань Холдингу». Матч состоялся 3 сентября на стадионе «Форте Арена» в приморском городе.
Как сообщила команда из Таганрога на своей странице в соцсетях, встреча в рамках стадии 1/64 Кубка России завершилась поражением со счетом 0:1. Донской клуб мог свести игру к ничьей, но ход матча определил пенальти. Гости забили единственный забили гол, вырвав победу на 13-й минуте. Отыграться таганрогские футболисты не смогли.
На стадии 1/28 турнира «Кубань Холдинг» всухую разгромил «Кубань». К концу матча счет на табло достиг 5 очков против 0. На предыдущей стадии Кубка России «Форте» проявил себя на встрече со «Строителем» — 5:2 в пользу таганрожцев.
Действующим обладателем Кубка России остается «Зенит» из Санкт-Петербурга. В Суперфинале сезона-2023/24 команда из северной столицы обыграла «Балтику» на одно очко — 2:1.