Таганрогский ФК «Форте» проиграл «Кубань Холдингу»

Как сообщила команда из Таганрога на своей странице в соцсетях, встреча в рамках стадии 1/64 Кубка России завершилась поражением со счетом 0:1. Донской клуб мог свести игру к ничьей, но ход матча определил пенальти. Гости забили единственный забили гол, вырвав победу на 13-й минуте. Отыграться таганрогские футболисты не смогли.