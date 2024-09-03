Ростовчанам рассказали, можно ли мыть голову мылом

Страдает и кожа головы. Хотя мыло м предназначено для эпидермиса, но не для головы. При этом неважно, жидкое мыло или твердое: оно в любом случае имеет уровень кислотности от 9 до 11 единиц. Именно из-за этого стержень волоса становится ломким и хрупким.