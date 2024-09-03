Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам рассказали, можно ли мыть голову мылом

Специалист рассказала дончанам, о вреде мыла для волос.

Источник: Комсомольская правда

Трихолог рассказала, можно ли мыть голову мылом. Врач Наталия Жовтан ответила на этот вопрос в интервью NEWS.ru.

По словам эксперта, обычное мыло пересушивает кожу головы и стержни волос. Из-за этого локоны становятся ломкими. Поэтому оно не подходит для мытья головы.

Страдает и кожа головы. Хотя мыло м предназначено для эпидермиса, но не для головы. При этом неважно, жидкое мыло или твердое: оно в любом случае имеет уровень кислотности от 9 до 11 единиц. Именно из-за этого стержень волоса становится ломким и хрупким.

Кроме того, в мыле нет кондиционирующих компонентов, а значит, чешуйки волоса не сглаживаются, а статическое электричество не накапливается. Негативный эффект особенно проявляется на волосах длинной более 10−15 см.