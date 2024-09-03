Ростовчанам рассказали, можно ли мыть голову мылом

Трихолог рассказала, можно ли мыть голову мылом. Врач Наталия Жовтан ответила на этот вопрос в интервью NEWS.ru.
По словам эксперта, обычное мыло пересушивает кожу головы и стержни волос. Из-за этого локоны становятся ломкими. Поэтому оно не подходит для мытья головы.
Страдает и кожа головы. Хотя мыло м предназначено для эпидермиса, но не для головы. При этом неважно, жидкое мыло или твердое: оно в любом случае имеет уровень кислотности от 9 до 11 единиц. Именно из-за этого стержень волоса становится ломким и хрупким.
Кроме того, в мыле нет кондиционирующих компонентов, а значит, чешуйки волоса не сглаживаются, а статическое электричество не накапливается. Негативный эффект особенно проявляется на волосах длинной более 10−15 см.