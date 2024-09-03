Конструктор подводных лодок Спасский умер на 99-м году жизни

«На мои плечи и легло, чтобы облик корабля как-то определить. У меня калька была, на которой я нарисовал, как я вижу эту подводную лодку Я долго ее хранил, но в советское время к каждому празднику уничтожалось много секретных документов, уже не нужных для непосредственной работы, а по этой лодке повышенная степень секретности, естественно, была. Но я до сих пор жалею, что не сохранил эскиз подводной лодки, который нарисовал тогда», — рассказывал академик.