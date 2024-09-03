Актриса сериала «Комбинация» рассказала о помощи Апиной в работе над проектом

Актриса отметила, что за время съемок проекта с декабря 2023 года по июль 2023 года она очень сблизилась с певицей Аленой Апиной.
«Мы, можно сказать, сроднились. Когда где-то говорят: “Алена”, я уже ненароком поворачиваюсь. Когда мне на съемках говорили: “Алена Апина — в кадр!”, мне уже начало казаться, будто это я и есть Апина. И мы с ней конечно, смеемся, что уже срослись как одно целое», — добавила Уколова.
Она рассказала, что задавала Апиной очень много вопросов про ее жизнь, карьеру, другие события. И, конечно же, про уход из группы. Таким образом, она получила возможность узнать информацию из первых уст.
По словам Уколовой, она с детства знала наизусть все песни группы «Комбинация», поскольку их слушала ее мама. А позже, во взрослом возрасте, пела хиты коллектива American boy и Russian girl в караоке. Также она отметила, что на съемках актрисы, исполнявшие роли членов коллектива «Комбинация», частично пели самостоятельно. Например, в сценах репетиций. Однако во фрагментах концертных выступлений в сериале будут звучать записи настоящей группы «Комбинация».
Исполнивший в сериале роль основателя и продюсера группы Александра Шишинина актер Никита Кологривый добавил, что самым запоминающимся моментом в работе для него стали сцены в роддоме, где у его персонажа по сюжету родилась дочь.
«Там было рождение дочери моего персонажа. Я сам это испытывал, поэтому для меня это очень трепетная ассоциация. Вспомнил, как я был на родах своей дочери», — сообщил он.
Также актер отметил, что после съемок в музыкальном проекте у него вышла собственная песня и он даже подумывает о собственной певческой карьере.
6 сентября сериал «Комбинация» выйдет на Wink. Идеально вписывающийся в тренд моды на 1980-е, проект обращается к творчеству одной из самых популярных групп того времени — хулиганского герлз-бенда, песни которого распевала вся страна. Девушки в коротких юбках, озорные, временами злые тексты на грани фола, крепкие парни в качалках, «афганцы» — уже в первых двух эпизодах станет понятно, что получился хит. Сюжет сериала перенесет зрителя в 1987 год и расскажет о создании и творчестве знаменитой советской и российской музыкальной группы.