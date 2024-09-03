Актриса сериала «Комбинация» рассказала о помощи Апиной в работе над проектом

«Мы, можно сказать, сроднились. Когда где-то говорят: “Алена”, я уже ненароком поворачиваюсь. Когда мне на съемках говорили: “Алена Апина — в кадр!”, мне уже начало казаться, будто это я и есть Апина. И мы с ней конечно, смеемся, что уже срослись как одно целое», — добавила Уколова.