Иерусалимский патриархат осудил запрет УПЦ на Украине

20 августа Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий запретить в стране работу канонической УПЦ Московского патриархата. Теперь у УПЦ есть девять месяцев для разрыва связей с РПЦ, а у епархий и приходов — на выход из ее состава. В МИД России осудили эти меры и призвали правозащитные организации вместе выступить против действий властей Украины, отметив, что они направлены на уничтожение православия.