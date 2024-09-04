Иерусалимский патриархат осудил запрет УПЦ на Украине

«Иерусалимский патриархат вместе со многими патриархами и другими предстоятелями церквей осуждает принятие 20 августа Верховной радой Украины нового закона о запрете богослужений в храмах УПЦ. Такое коллективное наказание бесчисленного множества верующих мужчин и женщин не способствует единству и не содействует миру», — приведен перевод обращения на русском языке на сайте Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ).
В Иерусалимском патриархате отметили, что никаких оправданий превращению религиозных убеждений в оружие быть не может.
«Мы все должны позволить тем, кто желает молиться, делать это в соответствии с их совестью, и призываем украинский парламент пересмотреть и отменить этот закон ради блага бытия всех верующих людей Украины», — говорится в тексте.
Ранее 3 сентября официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что принятый Верховной радой Украины закон, фактически позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь, вызывает беспокойство в вопросе соблюдения международных норм о правах человека.
До этого, 2 сентября, президент России Владимир Путин в интервью газете «Оноодор» заявил, что каноническое православие на Украине раньше подвергалось гонениям, а теперь и вовсе прямому запрету. Глава государства подчеркнул, что все эти шаги Киева совершаются с поддержкой стран Запада.
20 августа Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий запретить в стране работу канонической УПЦ Московского патриархата. Теперь у УПЦ есть девять месяцев для разрыва связей с РПЦ, а у епархий и приходов — на выход из ее состава. В МИД России осудили эти меры и призвали правозащитные организации вместе выступить против действий властей Украины, отметив, что они направлены на уничтожение православия.
Гонения Киева на УПЦ начались еще в 2022 году: в отношении священнослужителей и монахов возбуждали уголовные дела, их изгоняли из храмов, которые захватывали неизвестные в военной форме. Храмы, церкви и даже Киево-Печерская лавра подвергались обыскам: там искали след «антиукраинской деятельности». Верующие пытались защищать храмы, захват которых почти всегда сопровождался насилием, и выходили на митинги, но ничего не могли сделать.