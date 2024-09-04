Гроб на колёсиках: как МХТ им. Чехова открыл 127-й сезон

МХТ имени А. П. Чехова 3 сентября собрал труппу и представил первую премьеру сезона. Худрук Константин Хабенский рассказал о планах театра и изменениях в составе труппы и в афише. А вечером прошла первая премьера сезона — спектакль Николая Рощина «Самоубийца». Пьесу Николая Эрдмана в советское время запрещала цензура, спустя почти 100 лет с написания ее наконец-то инсценировали в МХТ. Действие постановщик поместил в гроб.
По традиции, заведенной новым худруком-директором МХТ имени Чехова Константином Хабенским, на сбор труппы приходит весь театр и студенты Школы-студии МХАТ.
Накануне Константин Хабенский, как выяснили «Известия», приболел, и его визит на сбор был под вопросом. Но случилось чудо: бодрый и здоровый худрук появился в зале под аплодисменты коллег. Начался сбор труппы с минуты молчания по ушедшим коллегам: историк МХТ Инна Соловьева, режиссер Николай Шейко, педагог Школы-студии МХАТ Анна Табаровская, научный сотрудник Музея МХАТ Татьяна Межина.
Затем Хабенский поздравил юбиляров и сообщил, что к труппе МХТ присоединились два Волковых: Иван и Сергей, не родственники. Плюс — выпускница Школы-студии МХАТ Анна Затеева. Худрук пообещал ей очень много работы.
В новом сезоне Хабенский делает ставку на свежие и даже в чем-то хулиганские премьеры. Их в этом сезоне будет девять. Это не 14 как в 2023 и не 16 как в 2022 году. Зато, кроме спектаклей, театр подготовит концертные программы, с которыми отправится на Байконур и космодром «Восточный», чтобы создать настроение перед полетом на орбиту нашим космонавтам. А что же в стенах МХТ? Начнут укреплять репертуар буквально с малого. Четыре премьеры ждут самое камерное зрительское пространство.
— Новая сцена у нас экспериментальная, — уточнил худрук. — Но задумки есть довести репертуар таким образом, чтобы на Новую сцену зрителю было не попасть. Чтобы стояли очереди и был ажиотаж. И те, кто не купил билет на Новую, соображали так: «Ладно не попали сюда, пойдем на Малую или Основную. Бог с ним».
Экспериментировать в МХТ будут победители «АРТХАБ» — лаборатории сочинительского театра. 4 октября премьера спектакля «Флешбэк 2002» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Это фантазия на тему, как повернулась бы жизнь, если можно было бы изменить прошлое.
Еще один выходец из «АРТХАБа» Максим Маломедов. Он поставит на Новой сцене «Русалку» по Пушкину. Куда уходит любовь и в чем ее тайна, в марте попытается ответить Андрей Гончаров. «Рассказы о браке. Осень» по рассказам Августа Стринберга — третья постановка молодого режиссера в Художественном театре. В прошлом сезоне состоялось две премьеры молодых режиссеров, выходцев из «АРТХАБ»: Елизавета Бондарь поставила «Тахир и Зухра», а Екатерина Шихова «Речи немых». В новом сезоне этих спектаклей в афише МХТ имени Чехова уже нет. Оправдается ли на этот раз ставка на очередные лабораторные работы, покажет время.
Тем временем «Старшего сына» Александра Вампилова инсценирует Андрей Калинин. Он уже известен театральной публике по работе в других театрах. Кто будет играть в этой постановке по пьесе, хорошо известной массовому зрителю по фильму Виталия Мельникова, Хабенский пока держит в секрете.
На Малой сцене будет всего одна премьера. Спектакль «Морж, учитель и поэт» по книге Артура Гиваргизова ставит режиссер Александр Золотовицкий. Зрители увидят его 24 октября. Возрастной ценз 6+, постановка ориентирована на детскую аудиторию, что, по словам худрука, накладывает на театр особую ответственность.
«8 любящих женщин» собирается поставить Алла Сигалова. Эту пьесу Робера Тома любят режиссеры. Есть несколько успешных экранизаций, самая известная — у Франсуа Озона. В Москве пьеса идет в Театре Моссовета. В новом спектакле собран женский цветник труппы. Пока каст держат в тайне. По признанию Константина Хабенского, Алла Сигалова предложила ему звездный состав, и он не смог отказаться от реализации затеи. Премьера состоится 8 марта.
Вернется в репертуар МХТ «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова. Этот текст Булгаков написал специально для Художественного театра, пьеса трижды ставилась на мхатовской сцене. Последний раз Адольф Шапиро занял в своей постановке звездный состав. Там были Олег Табаков, Сергей Сазонтьев, Владимир Кашпур, Ольга Яковлева, Андрей Смоляков, Андрей Ильин, Борис Плотников и Сергей Колесников. Новый спектакль будет посвящен 135-летию со дня рождения Булгакова и откроет уже следующий, 128-й сезон.
К 80-летию победы в Великой Отечественной войне Марина Брусникина представит литературно-музыкальный вечер по киносценарию Константина Симонова «Двадцать дней без войны». По нему снят фильм Алексея Германа, в котором свои лучшие роли сыграли Юрий Никулин и Людмила Гурченко.
В этом сезоне Константин Хабенский вновь напомнит о себе как о режиссере. В репертуаре МХТ уже идет его спектакль «Поколение Маугли» в котором играют 120 юных артистов. На этот раз народный артист возьмется за классику и поставит «Чайку» Чехова. Для Художественного театра это особая пьеса, символ обновления, которое принес МХТ мировой сцене. Она пережила множество воплощений. Ставили ее и так, как написал пьесу автор, и так как видят ее наши современники. Какой будет версия Константина Хабенского, мы тоже скоро узнаем.
А на сторонней, но дружественной театру площадке состоится еще одна премьера.
— Это будет не совсем обычный формат для театральной премьеры, — сообщил худрук. — Я пока потомлю всех вас и средства массовой информации интригой. Нужно подготовиться. Я готовлю маленькую, может выходящую из-под контроля маленькую сенсацию во второй половине сезона.
Интрига носит название «Жил. Был. Дом».
Хабенский сообщил, что продолжит социально-ответственную деятельность театра, заниматься благотворительностью, предоставлять билеты для участников СВО и их семей, в основном это будут детские спектакли. Сотрудники порадовались информации об индексации зарплат на 5,1% и детских выплат с 1 сентября на 50%.
Открыли 127-й сезон премьерой на Основной сцене. Николай Рощин представил на суд зрителей «Самоубийцу» по черной комедии Николая Эрдмана.
В главной роли Подсекальникова — Иван Волков.
— Невероятно, что эта пьеса вернулась в МХТ: событие историческое, без ложной скромности скажу вам, — поделился с «Известиями» исполнитель роли Калабушкина, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. — Культурологическое явление. И хорошо, что премьеру приурочили к открытию 127-го сезона.
Николай Рощин до 2023 был главным режиссером Александринского театра. Прийти в МХТ с пьесой Эрдмана, которой цензура в 30-е не позволила появиться на сцене, — замах на то, чтобы войти в историю Художественного театра.
Свое повествование Рощин начал с переписки. Он документально подтвердил, что Станиславский в 1931 году боролся за возможность поставить в Художественном театре пьесу «Самоубийца», которую считал равной Гоголю. «На наш взгляд, Н. Эрдману удалось раскрыть разнообразные проявления и внутренние корни мещанства, которое противится строительству страны…» — писал Станиславский Сталину. И Иосиф Виссарионович разрешил постановку, хоть упомянул, что его товарищи считают пьесу пустоватой и вредной. В итоге веселые репетиции ничем не закончили, спектакль тогда так и не родился.
— Спустя 92 года мы решили рискнуть, и мне кажется, что время и силы, которые мои коллеги потратили на репетиции и выпуск этого спектакля, были вложены совсем не зря, — считает Константин Хабенский.
По сюжету, безработный Семён Подсекальников живет в коммуналке с женой Марией Лукьяновной (Юлия Чебакова) и тещей Серафимой Ильиничной (Янина Колесниченко). Мысль о том, что он сидит на шее жены, угнетает Подсекальникова. Он ссорится с ней из-за ливерной колбасы и решает покончить с собой. Жена, тёща и сосед Калабушкин пытаются отговорить его. Но оказывается, многим самоубийство Семёна на руку…
Действие режиссер поместил в квартиру, напоминающую гроб. Все в жизни обитателей этой недвижимости серо и безрадостно. Даже смешные репризы не заставляют смеяться. А появившийся на сцене гроб для самоубийцы и вовсе нагнетает печальные мысли.
Узнав, что Подсекальников решил застрелиться, к нему домой приходят разные люди. Каждый пытается агитировать его, но не за советскую власть, а за коммерцию, за идею, за разбитую любовь.
Обезумевший от собственной значимости Подсекальников грозится позвонить в Кремль и по-матерному изругать кого-нибудь. Незадачливый самоубийца в поиске идеального места для смерти таскается с гробом по столице наших дней. Его путь лежит через МХТ в Камергерском переулке, мимо высоток Москва-Сити, мимо памятников Гагарину и Никулину. И тут зритель улавливает сходство героя с образом Юрия Никулина. Та же шляпа, тот же пиджак на размер меньше. Сымитировав свою смерть у памятника вождю пролетариата, Подсекальников вынужден играть покойника. Его кладут в гроб и долго таскают его по сцене. Ломают гробом узкий проход коммуналки, роняют «покойника», забывают о нём, и деревянный ящик сам катится со сцены. В итоге его ставят на колёсики и вывозят через зрительный зал в фойе. От похоронной процессии и поминальных речей с прославленной сцены МХТ становится не по себе.
Спектакль, в котором создатели столь реалистично играют со смертью, страшен. Никаких намеков на корни мещанства, о которых писал Сталину Станиславский, тут нет. Зато много параллелей с современностью.
Создатели не изменили ни слова в тексте, написанном в 1928 году. Зал реагировал по-разному. Часть зала хохотала и говорила в антракте: «Было скучновато, но ржачно». Другие зрители были серьезные и мрачны, сатира для них здесь оказалась важнее юмора. Ближайшие показы спектакля состоятся 4 и 18 сентября.