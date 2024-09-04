Гроб на колёсиках: как МХТ им. Чехова открыл 127-й сезон

В новом сезоне Хабенский делает ставку на свежие и даже в чем-то хулиганские премьеры. Их в этом сезоне будет девять. Это не 14 как в 2023 и не 16 как в 2022 году. Зато, кроме спектаклей, театр подготовит концертные программы, с которыми отправится на Байконур и космодром «Восточный», чтобы создать настроение перед полетом на орбиту нашим космонавтам. А что же в стенах МХТ? Начнут укреплять репертуар буквально с малого. Четыре премьеры ждут самое камерное зрительское пространство.