Попасть в каббалу: секреты средневекового раввина и садоводство Моне

«Заграничная» монета императрицы Елизаветы Петровны с необычным номиналом 96 копеек, уникальная средневековая Библия с тайными символами каббалы, а также редкие пейзажи Клода Моне и Льва Бакста. После летнего затишья аукционная жизнь набирает обороты. И хотя ценовых рекордов пока не предвидится, среди топовых лотов месяца есть действительно выдающиеся раритеты. «Известия» рассказывают подробности.
Отдельные торги аукционный дом Sotheby’s в сентябре проведет по библиографическому раритету начала XIV века — Библии Шем-Това. Манускрипт 1312 года был создан в Испании раввином Шем-Товом Ибн Гаоном. Средневековый ученый и мистик не просто изложил на пергаменте текст Священного Писания, опираясь на древнейшие еврейские источники, но еще и прокомментировал и проиллюстрировал его. Считается, что изменив формы букв с помощью нетипичных элементов, он зашифровал каббалистические тайны. А среди сведений, которые раввин вынес на поля, есть такие, которые не встречаются больше нигде.
Вероятно, Шем-Тов работал над манускриптом несколько лет, о чем свидетельствуют чернила разной степени потемнения. По завершении труда он счел, что его важность и святость слишком велики, чтобы хранить рукопись где-либо, кроме Святой Земли. Поэтому ученый переехал из Испании в Израиль, где и прожил остаток своей жизни. Вероятно, Библия оставалась на Ближнем Востоке около двух веков, а затем попала в Северную Африку и, наконец, в Европу, к выдающемуся коллекционеру иудаики Давиду Соломону Сассуну. А уже его семья выпустила манускрипт на аукционы, где он не раз устанавливал рекорды и сменил целый ряд владельцев.
На грядущих торгах Sotheby’s рассчитывает выручить за книгу $5−7 млн. Но не исключено, что сумма будет существенно превышена.
Топ-лот сентябрьского аукциона Christie’s, посвященного искусству
Полотно, за которое будут бороться коллекционеры в Гонконге, все-таки более традиционное, но вместе с тем это прекрасный образец зрелого стиля Моне: потрясающий, сложенный из множества синеватых оттенков и переходов фон изображает воду, а цвет листов лилий варьируется от серо-зеленого до нежно-сиреневого. Центром же композиции становится бело-желтый цветок. В общем, это колористический шедевр, который, учитывая его историческую значимость, вполне заслуживает заявленного эстимейта в $25−35 млн. Christie’s подчеркивает, что за 125 лет картина никогда не выставлялась на торги и большинство других работ той же серии хранятся в лучших музеях мира.
Крайне необычная монета будет продаваться на аукционе Russiancoin. Это 96 копеек 1757 года. Точнее, имитирующий ее новодел (не путать с подделкой!). В одном из наших прошлых обзоров мы уже рассказывали об этой примечательной традиции. Речь идет о монетах, отчеканенных на императорских монетных дворах с оригинальных или заново сделанных заготовок специально для коллекционеров. Такие вещи широко практиковались в XIX веке, вплоть до 1890 года, когда указом Александра III новоделы были запрещены. И сегодня они ценятся зачастую не меньше оригиналов, от которых отличаются прежде всего безупречным состоянием, ведь в реальной торговле их никто не использовал.
Но вернемся к 96 копейкам. Откуда такой странный номинал? Дело в том, что в 1756 году, когда началась Семилетняя война, русские войска были размещены в Прибалтике, а там основной валютой считались прусские талеры. Для облегчения расчетов Петербург решил выпустить серебряные монеты, эквивалентные талеру. На наши деньги — 96 копеек. Монета получила название «ливонез» (от названия области — Ливония). Причем все надписи были на латинице: имя Елизаветы Петровны на аверсе транскрибировалось как ELISABETHA, а на реверсе значилось MONETA LIVOESTHONICA 96. Новодел XIX века сохраняет оригинальный реверс, тогда как аверс иной, с кириллицей вокруг портрета императрицы.
Стартовая цена раритета — 7,5 млн рублей.
Среди лотов на российских торгах живописи в сентябре особое внимание вызывает «Итальянский пейзаж» Льва Бакста, выставленный аукционным домом «Литфонд». Когда произносишь имя этого художника, то в первую очередь вспоминаются эскизы костюмов, которые Бакст делал для «Русских сезонов» Дягилева. Благодаря балетным образам он и прославился за рубежом. Неудивительно, что спрос на них (а следовательно, и цены) велик по всему миру. Куда менее известны работы Бакста в других жанрах. И если, например, его ранние, еще российского периода портреты выставляются регулярно, то пейзажи можно увидеть нечасто.
Работа, которую будут продавать 7 сентября, была создана художником уже во Франции, в середине 1910-х, и, вероятно, рассматривалась как эскиз будущей театральной декорации. Но, впрочем, она обладает самостоятельным значением. Изображение выполнено углем на кальке: таким образом, несмотря на довольно крупный формат (65 см по длинной стороне), это графика. Но отсутствие цвета только подчеркивает пластическую выразительность деревьев на переднем плане и холмистого ландшафта вдали.
«Литфонд» не указывает эстимейт и предлагает лот с символической стартовой ценой 1 рубль. Однако на момент написания материала ставка составляла уже 1,1 млн рублей. И наверняка она вырастет еще в разы. Вещи такого уровня появляются на отечественных торгах нечасто.