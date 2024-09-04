Попасть в каббалу: секреты средневекового раввина и садоводство Моне

Вероятно, Шем-Тов работал над манускриптом несколько лет, о чем свидетельствуют чернила разной степени потемнения. По завершении труда он счел, что его важность и святость слишком велики, чтобы хранить рукопись где-либо, кроме Святой Земли. Поэтому ученый переехал из Испании в Израиль, где и прожил остаток своей жизни. Вероятно, Библия оставалась на Ближнем Востоке около двух веков, а затем попала в Северную Африку и, наконец, в Европу, к выдающемуся коллекционеру иудаики Давиду Соломону Сассуну. А уже его семья выпустила манускрипт на аукционы, где он не раз устанавливал рекорды и сменил целый ряд владельцев.