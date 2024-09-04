Брит-стоп: вокруг нового тура Oasis разразился скандал

Главный билетный оператор Великобритании Ticketmaster ответит в суде в связи с жалобами фанатов Oasis. Систему обвиняют в том, что покупка билетов на тур группы растягивалась до девяти часов, а за это время цены на один и тот же концерт успевали взлететь в несколько раз. Вскоре они подорожали настолько, что пришлось вмешаться премьер-министру и министерству культуры страны. Теперь владельцам оператора предстоит ответить на ряд неприятных вопросов, и это при том, что компания два года назад уже оказывалась в эпицентре похожего скандала с продажей билетов, — тогда это была Тейлор Свифт.
Звезды британского рока Oasis объявили 27 августа о своем туре-возвращении, первой серии концертов за 15 лет. 17 концертов пройдет в Англии (Кардифф, Лондон и Манчестер), Шотландии (Эдинбург) и Ирландии (Дублин) в июле 2025 года.
30 августа билеты на концерты Oasis, предложенные в предпродаже на билетном агрегаторе Ticketmaster в ценовом диапазоне от 73 до 205 фунтов (сидячие) и 150 фунтов (стоячие) до VIP-мест за 500 фунтов, были раскуплены за десять часов. А потом вдруг стали перепродаваться тем же Ticketmaster по завышенным ценам — вплоть до шокирующих 6 тыс. фунтов стерлингов за билет на стадион «Уэмбли» в Лондоне. Это «динамическое ценообразование», когда цена на билеты оказывается значительно выше заранее объявленной, вызвало негодование и поток жалоб у сотен поклонников коллектива.
Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер обещал лично разобраться в этом конфликте.
— Есть ряд действий, которые мы можем предпринять. Иначе возникает ситуация, когда семьи просто не могут пойти на концерт или тратят на билеты целое состояние, — заявил он.
Министр культуры Лиза Нэнди также пообещала рассмотреть механизм «динамического ценообразования» и назвала завышенные цены удручающими. При этом перекупщики — далеко не единственные, кто нажился на возвращении группы. Манчестерская сеть отелей The Maldron Hotel отменяла брони, чтобы продать те же номера по завышенным в три раза ценам. Представитель сети всячески отрицали свою вину и объясняли отмену переполненностью отеля и «технической ошибкой».
Сами братья Галлахеры никак это не прокомментировали, впрочем, никто этого от них всерьез и не ожидал. Их отношения друг с другом на протяжении многих лет остаются настолько напряженными, что не все верят даже в реальную возможность тура.
Еще 28 августа 2009 года Ноэл заявил, что уходит из Oasis и не может больше находиться с братом на одной сцене. На обломках одной из главных британских групп 90-х возникли коллективы Beady Eye и NoelGallagher’s High Flying Birds, а братья с тех пор не раз нелицеприятно высказывались друг о друге. С тех пор и вплоть до недавнего времени на все вопросы о реюнион-тур они отвечали достаточно резко и насмешливо. Ноэл, например, сравнил его с поездкой в отпуск со своей бывшей, а Лиам категорически высказался, что лучше уж «съест собственное дерьмо». Что не помешало им изменить мнение и вновь собраться накануне 30-летия их дебютного альбома Definitely Maybe.
Единственный пресс-релиз группы по этому поводу довольно лаконичен: «Оружие замолчало. Звезды сошлись. Великое ожидание закончилось. Приходите и посмотрите. Это не будет транслироваться по телевизору». Алексис Петридис из The Guardian предположил, что одной из причин воссоединения братьев стал развод Ноэла, который обошелся ему в 20 млн фунтов стерлингов. В разных источниках называют астрономические суммы, которые братья получат только за серию проанонсированных концертов. Возможно, количество нулей благотворно скажется на семейных отношениях внутри возрожденного Oasis.
Попасть из Москвы на концерт манчестерских братьев технически возможно, хоть и обойдется недешево. Перелет туда и обратно обойдется в 90−100 тыс. рублей, а с проживанием и билетами на концерт (в том случае если они еще не будут распроданы), очевидно, надо быть готовым к самым заоблачным суммам. Если сейчас попытаться купить билет, то Ticketmaster по-прежнему предлагает только «занять очередь», ничего не сообщая ни о количестве оставшихся билетов, ни об их цене.
С такой же проблемой сталкивались поклонники Тейлор Свифт, пытавшиеся купить билеты через Ticketmaster на концерты ее тура Eras. В ноябре 2022 года, когда начались предпродажи для обладателей промокодов, сайт оператора обрушился, а счастливчики были вынуждены ждать часы напролет, причем безрезультатно.
Владельцы билетного агрегатора объяснили этот сбой беспрецедентным спросом, превысившим предложение. Еще одна предпродажа для обладателей кредитных карт Capital One закончилась таким же провалом и была в итоге отменена сервисом. Сама певица написала тогда в соцсети, что ситуация ее ужасно разозлила. «Я не буду никого оправдывать, потому что, когда мы спрашивали их много раз, справятся ли они с таким огромным наплывом, они ответили утвердительно», — заявила певица. Представители сервиса извинились перед поклонниками певицы за «ужасный опыт» и объяснили провал атакой ботов.
Как выяснилось в этом году, история не закончилась. Атака была совершена хакерской группировкой ShinyHunters, которая украла 1,3 террабайта данных, в том числе 440 тыс. билетов на грядущие концерты Тейлор Свифт. Интернет-воры потребовали у LiveNation, материнской компании Ticketmaster, $8 млн, чтобы не сливать билеты в Сеть, однако с ними так и не стали вступать в переговоры. Похоже, Ticketmaster пора всерьез задуматься об усилении своих протоколов безопасности. А братья Галлахеры получили еще одну дозу бесплатной рекламы своего тура.