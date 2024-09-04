Брит-стоп: вокруг нового тура Oasis разразился скандал

Еще 28 августа 2009 года Ноэл заявил, что уходит из Oasis и не может больше находиться с братом на одной сцене. На обломках одной из главных британских групп 90-х возникли коллективы Beady Eye и NoelGallagher’s High Flying Birds, а братья с тех пор не раз нелицеприятно высказывались друг о друге. С тех пор и вплоть до недавнего времени на все вопросы о реюнион-тур они отвечали достаточно резко и насмешливо. Ноэл, например, сравнил его с поездкой в отпуск со своей бывшей, а Лиам категорически высказался, что лучше уж «съест собственное дерьмо». Что не помешало им изменить мнение и вновь собраться накануне 30-летия их дебютного альбома Definitely Maybe.