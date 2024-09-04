Сняли «Комбинацию»: Апина и Иванова встретились на премьере сериала про себя

— Моя мама в восторге. Она очень любила «Комбинацию». Ее зовут Ксюша, и ее любимой песней как раз была «Ксюша» Алены Апиной. Моя мама недавно мне подарила пластинку группы «Комбинация», которую она сохранила с тех времен. И конечно, все говорят: «Ты играешь Алену Апину! Вот это да!» Мы, можно сказать, сроднились. И когда где-то говорят «Алена», я ненароком поворачиваюсь. Она мне очень помогала. Я задавала много вопросов про жизнь, про карьеру, про уход из группы, конечно же, — рассказала Анастасия Уколова.