Сняли «Комбинацию»: Апина и Иванова встретились на премьере сериала про себя

Вишневая девятка у входа, блестящая розовая ковровая дорожка и главные хиты «Комбинации» из колонок — 3 сентября в кинотеатре «Октябрь» в Москве прошла первая громкая премьера сезона. Главные роли в сериале о культовой советской и российской группе исполнили Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина. Они лично представили светской публике первые эпизоды. В зрительном зале оказались участницы знаменитого герлз-бенда и корреспонденты «Известий».
Лето в кинотеатрах традиционно период затишья, поэтому у столичной светской публики было время истосковаться по большим премьерам в их лучших традициях: с ковровой дорожкой, внушительной звездной явкой и десятками журналистов. А тут еще и один из самых ожидаемых проектов года — сериал «Комбинация». Байопик посвящен рождению и становлению первого советского и российского герлз-бенда «Комбинация».
Принимал премьеру кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», на входе в который припарковалась вишневая девятка, отсылающая к одному из главных хитов группы. Внутри из колонок звучали и другие песни «Комбинации», которые в 80-е и 90-е знала и пела вся страна: Russian Girls, «Два кусочека колбаски», «Не забывай», «Бухгалтер», American Boy. Всё в свете диско-шаров, будто на ретродискотеке.
— Я скрывал, что эти песни писал, потому что я учился в консерватории у Тихона Хренникова, а там надо было писать квартеты, оперы, и за песни нас очень ругали. В 1990-е неприлично было профессиональному композитору какие-то эстрадные песни писать. Критика была. «Колбаски» долго не выпускали на экран, потому что считалась аморальной песня, — рассказал «Известиям» один из основателей группы Виталий Окороков.
Сильнее диско-шаров в «Октябре» сияла только ковровая дорожка — не красная, а розовая и блестящая с россыпью отечественных звезд на ней. Первым на нее ступил актер Владимир Канухин, который и воплотил на экране Виталия Окорокова. Следом появился Никита Кологривый. Он сыграл второго основателя группы — Александра Шишинина, убитого в марте 1993 года.
— Запомнились съемки в роддоме. Там у моего персонажа родилась дочь. Я сам это испытывал, поэтому для меня это очень трепетная сцена. Вспомнил, как я был на родах своей дочери, — поделился Кологривый с журналистами.
Артист и сам недавно выпустил песню «Лампочка», совместно с коллегой по сериалу Дарьей Руденок.
— Да, — ответил он на вопрос, не метит ли теперь и в звезды музыкальной сцены.
А Анастасия Уколова, сыгравшая в «Комбинации» Алену Апину, на дорожке спела журналистам «Не забывай».
— Моя мама в восторге. Она очень любила «Комбинацию». Ее зовут Ксюша, и ее любимой песней как раз была «Ксюша» Алены Апиной. Моя мама недавно мне подарила пластинку группы «Комбинация», которую она сохранила с тех времен. И конечно, все говорят: «Ты играешь Алену Апину! Вот это да!» Мы, можно сказать, сроднились. И когда где-то говорят «Алена», я ненароком поворачиваюсь. Она мне очень помогала. Я задавала много вопросов про жизнь, про карьеру, про уход из группы, конечно же, — рассказала Анастасия Уколова.
Алена Апина на дорожке появилась в золотом мини-платье, но комментарии журналистам не давала. Зато с прессой общалась ее коллега по группе — Татьяна Иванова. Она вспомнила, что обрушившуюся на коллектив в конце 80-х — начале 90-х славу воспринимала «как должное».
— Хочется посмотреть, еще раз окунуться, вспомнить былое! Я что-то не припомню современных проектов, чтобы было так, как у нас. Поэтому, скорее всего, мы, наверное, уникальный в этом смысле коллектив. Я с детства была уверена, что буду кем-то таким работать. Я очень хотела быть артисткой, любой! Поэтому, когда это со мной произошло, я думала: «Ну вот», — вспомнила она в беседе с «Известиями».
Голос Ивановой в сериале — Елизавета Базыкина. Она тоже появилась на дорожке.
Поддержать каст пришли Анна и Юлия Пересильд, Виктор Добронравов, Стася Милославская, Ярослав Могильников, Слава Копейкин, Ксения Собчак и Константин Богомолов, рэпер ST с женой Ассоль и многие другие. Гостей было столько, что показ задержался почти на час. Гендиректор Wink Антон Володькин извинился перед публикой — премьера сразу в трех залах. На сцену главного команда сериала вышла под бурные аплодисменты и American Boy. Как на старых добрых дискотеках, актрисы бросили сумочки на пол.
— Для нас большая честь представлять сегодня в этом зале, переполненном публикой, наш флагманский проект — сериал «Комбинация», — поприветствовал со сцены генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук. — Безусловно, мы представляем главный проект года.
Восьмисерийное драмеди — первый совместный проект «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк» («Король и Шут», «Триггер»). Премьера — 6 сентября на Wink.