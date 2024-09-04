Кто поможет в трудоустройстве участникам СВО и их близким

…Участник СВО, уроженец Луганской Народной Республики Александр, демобилизовавшись, сначала обратился в центр за психологической помощью. Получив ее, понял, что теперь хотел бы работать фельдшером в Москве, — диплом у него был, да и небольшой опыт работы тоже. Но в столице сначала предложили сдать тесты. «Не сдал, так как долго не работал по специальности», — рассказал Александр. — Подготовился для пересдачи, но выяснилось, что не хватает документов, да и пересдавать экзамен можно только через три месяца. Юристы центра помогли ему быстро оформить военный билет, а специалисты отдела трудоустройства подсказали обратиться напрямую к работодателю с просьбой ускорить повторное тестирование. Ему пошли навстречу. И сейчас Александр работает в столице по специальности, в скорой помощи.