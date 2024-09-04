Кто поможет в трудоустройстве участникам СВО и их близким

В Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, второй год работающий в Береговом проезде, приходят с разными запросами и проблемами. Кому-то нужна помощь в устройстве ребенка в садик, кто-то, вернувшись со спецоперации, нуждается в реабилитации. Но для большинства на новом жизненном этапе важнее всего работа.
Пришла сюда и Анна, когда муж ушел воевать по контракту. До декрета она работала в банке, но после рождения второго ребенка посвятила себя семье. Не хочет оставлять детей на целый день на чужих людей и сейчас. Поэтому решила попробовать зарабатывать на своем увлечении фотографией. Узнав о возможности пройти обучение в центре, выбрала две программы.
— Курс «Компьютерная графика» помог освоить навыки по ретуши и обработке снимков, — рассказывает Анна корреспонденту «РГ». — Сейчас разрабатываю свой личный бренд — на это натолкнуло меня одно из занятий по этой теме.
Второй курс — по визажу — у Анны еще впереди, но приобретенные навыки уже ей помогли. «Сейчас я могу предложить клиентам полноценную фотосессию с качественной обработкой, — продолжает женщина. — Это сказалось и на бюджете семьи — с символической оплаты за свой труд я перешла на средний чек».
…Участник СВО, уроженец Луганской Народной Республики Александр, демобилизовавшись, сначала обратился в центр за психологической помощью. Получив ее, понял, что теперь хотел бы работать фельдшером в Москве, — диплом у него был, да и небольшой опыт работы тоже. Но в столице сначала предложили сдать тесты. «Не сдал, так как долго не работал по специальности», — рассказал Александр. — Подготовился для пересдачи, но выяснилось, что не хватает документов, да и пересдавать экзамен можно только через три месяца. Юристы центра помогли ему быстро оформить военный билет, а специалисты отдела трудоустройства подсказали обратиться напрямую к работодателю с просьбой ускорить повторное тестирование. Ему пошли навстречу. И сейчас Александр работает в столице по специальности, в скорой помощи.
Специалисты центра уверены, что помочь можно каждому посетителю.
— Запросы, с которыми к нам обращаются, бывают абсолютно разные«, — рассказала руководитель отдела трудоустройства Софья Носкова. — “Наша задача — понять, что именно нужно конкретному человеку. Мы разработали четыре карьерных сценария. Первый — “хочу найти новую работу”, адресован тем, кто хочет полностью изменить карьеру. Таких мы поможем обучить, связать с работодателями, трудоустроить.
Если человек стремится вернуться на прежнюю работу, протестируем его, подскажем, как подтянуть навыки. Это второй сценарий. Третий вариант для тех, кому интересно попробовать себя в роли предпринимателя, открыть по возвращении свое дело. Их научим, как составить план работы, расскажем, что такое ИП, самозанятость, с чего начать свой бизнес.
И четвертый сценарий направлен на трудоустройство на промпредприятия Москвы тех, кто и на гражданке хотел бы помогать бойцам СВО.
«Мальчишки», по словам Софьи Носковой, чаще действуют более приземленно — готовы вернуться на прежнее место. «Девчонкам», как правило, интересно что-то новое, связанное, например, с маркетплейсами, удаленной работой.
Независимо от выбора все программы обучения краткосрочные, не более 1,5 месяца. Обычно обучение проводится удаленно, в формате онлайн-вебинаров и домашних заданий. Это дает возможность совмещать учебу с основной работой, воспитанием детей. Но главное, что объединяет все сценарии, — у людей появляются реальные возможности реализовать мечту и начать зарабатывать так, как хотелось бы.