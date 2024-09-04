С 2024 по 2028 год приведут в порядок свыше 3,6 тысячи улиц

Так хорошо это или плохо? Вопрос риторический, ибо, как показала практика, на пешеходных улицах, которых в ходе этих работ в городе становится все больше, и пешеходов почти становится в четыре раза больше. Кто же эти любители погулять по Москве? Прежде всего сами москвичи, которые хотя и ворчат на временные неудобства из-за ремонта, но потом восхищаются, как же стало красиво и порой даже чувствуют себя туристами, не узнавая родного города.