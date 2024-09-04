С 2024 по 2028 год приведут в порядок свыше 3,6 тысячи улиц

Когда дорожники раскапывают очередную улицу в городе, нередко можно услышать недовольное: «Ну сколько можно? Копают и копают…» Скажу сразу: ремонт улиц, переулков, бульваров в Москве будет вестись всегда. Именно такой вывод можно сделать из последнего поста в личном блоге мэра Сергея Собянина.
Глава города приводит цифры: с 2011 года, когда правительство Москвы взялось за формирование качественной городской среды, было благоустроено на качественно новом уровне 825 улиц и площадей. Огромное количество, соглашается Собянин, и продолжает: «Но в действительности это лишь 18 процентов от общего числа улиц в старых границах Москвы. Всего же их 4504. Большинство из них, по его словам, находятся в приличном состоянии, на многих уже был выполнен ремонт и частичное благоустройство. Но в комплексе к работам там еще не приступали. “Поэтому мной дано поручение разработать программу благоустройства всех московских улиц”, — пишет мэр.
Значит, все впереди! И дальше будет обновляться дорожное полотно, продолжат обустраиваться удобные подходы и подъезды к жилым домам, новые пешеходные переходы, места для отдыха, устанавливаться новые современные павильоны на остановках общественного транспорта… За ближайшие пять лет — с 2024 по 2028 год — в общей сложности планируется привести в порядок 3679 улиц. Это в старых границах города, но и Новую Москву благоустройство не обойдет стороной.
Так хорошо это или плохо? Вопрос риторический, ибо, как показала практика, на пешеходных улицах, которых в ходе этих работ в городе становится все больше, и пешеходов почти становится в четыре раза больше. Кто же эти любители погулять по Москве? Прежде всего сами москвичи, которые хотя и ворчат на временные неудобства из-за ремонта, но потом восхищаются, как же стало красиво и порой даже чувствуют себя туристами, не узнавая родного города.