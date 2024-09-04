Дальневосточная тайна Маака, имя которого носят растения, насекомые и черепаха

Экспедиция Маака на Амур продолжалась 222 дня. Путь лишь в одну сторону по Амуру составил 2 550 км. Всего же экспедиция преодолела около 5 200 километров, из которых 268 километров на плотах, 1 228 километров на барже, 2 863 километра на лодке и 830 километров на санях. Но испытания окупились сторицей. По берегам Амура Маак собрал ботанические и зоологические коллекции, причем, многие растения были совершенно неизвестны науке. Геологические сборы послужили материалом для составления геологической карты берегов Амура. Составил Маак и карту распространения древесных и кустарных растений. Да к тому же привез из путешествия этнографические коллекции тунгусских народов — образцы одежды, охотничьего снаряжения, которые пополнили музейные коллекции Санкт-Петербурга и других российских городов.