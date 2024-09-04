Дальневосточная тайна Маака, имя которого носят растения, насекомые и черепаха

Почему имя этого человека носят четырнадцать видов растений, семь видов насекомых, в том числе знаменитый махаон, и даже дальневосточная черепаха.
4 сентября 1825 года на эстонском острове Сааремаа в немецкой семье родился будущий путешественник, географ, натуралист, исследователь Сибири и Дальнего Востока Ричард Карлович Маак, который начал карьеру учителем, а закончил членом совета российского Министерства народного просвещения и кавалером ордена Владимира.
Окончив в июле 1852 года естественный факультет Петербургского университета, Ричард Маак отправился в Сибирь, где открывался широкий простор для естественно-научных изысканий. Правда, определили его туда на должность учителя естествознания в Иркутской гимназии. Но уже через год назначили руководителем большой экспедиции Сибирского отдела Русского Географического общества на реку Вилюй. Путешествие продолжалось около двух лет. Маак и его спутники прошли по нехоженой тайге более 8 тысяч километров.
— Мы не могли достать себе юрт, и потому дни и ночи проводили под открытым небом, и я уверен, что каждый из нас, смыкая от усталости очи, не надеялся уже больше открыть их — отмечал в своем путевом дневнике Ричард Маак.
Полученные таежные навыки пригодились ему в следующей экспедиции на Амур в апреле 1855 года. Значительную часть пути лодки тянули бечевой, а Маак шел по берегу, описывая природу и собирая коллекции. Именно тогда спутники прозвали его Неутомимым за способность с легкостью переносить немыслимые тяготы пути.
Экспедиция Маака на Амур продолжалась 222 дня. Путь лишь в одну сторону по Амуру составил 2 550 км. Всего же экспедиция преодолела около 5 200 километров, из которых 268 километров на плотах, 1 228 километров на барже, 2 863 километра на лодке и 830 километров на санях. Но испытания окупились сторицей. По берегам Амура Маак собрал ботанические и зоологические коллекции, причем, многие растения были совершенно неизвестны науке. Геологические сборы послужили материалом для составления геологической карты берегов Амура. Составил Маак и карту распространения древесных и кустарных растений. Да к тому же привез из путешествия этнографические коллекции тунгусских народов — образцы одежды, охотничьего снаряжения, которые пополнили музейные коллекции Санкт-Петербурга и других российских городов.
Маршруты экспедиций Маака.
На основании богатейших коллекций был написан отчет, изданный в 1859 году под названием «Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела Русского Географического общества в 1855 г.».
Но самой тяжелой для неутомимого исследователя стала экспедиция 1859 года, когда Маак обследовал реку Уссури и северный берег озера Ханка. Нашлось всего двое охотников сопроводить смельчака — молодой этнограф Александр Дмитриевич Брылкин да казак в роли завхоза. Эта троица погрузилась в большую лодку, за которой на буксире тянулась другая, с провизией, и отправилась в далекий край. Целый месяц понадобился путешественникам, чтобы добраться до Уссури. Маак нанял еще троих помощников, но это не намного облегчило путь.
Ежедневно они проходили 15−20 верст. Двое находились у руля, остальные, впрягшись в бечеву, тащили тяжелогруженые лодки вверх по течению. Все тяготы пути делились поровну, естествоиспытателей отличало от нанятых людей лишь то, что во время стоянок они не столько отдыхали, сколько обследовали местность в поисках интересного материала.
В средней части течения Уссури Мааком была собрана самая лучшая и редкая часть коллекции — энтомологическая. А в конце августа на экспедицию обрушились несчастья. Неожиданно заболел сам Маак. Однако громадным усилием воли он сумел через несколько дней встать на ноги. Затем начавшиеся проливные дожди испортили почти весь запас продовольствия. От постоянной влаги двоих гребцов свалил сильнейший радикулит, а третий топором повредил себе руку. После тягостных раздумий Ричард Маак пришел к выводу, что продолжать путь в таких условиях нецелесообразно…
Парусник Маака, крупнейшая бабочка России.
Результатом экспедиции стал вышедший в 1861 году двухтомный труд «Путешествие по долине реки Уссури». Ботанические сборы этого путешествия составили 618 видов растений. Р. К. Маак предсказывал большую будущность богатейшему Амуро-Уссурийскому краю.
Скончался Ричард Карлович в столице Российской империи в возрасте 61 года.