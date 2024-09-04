Adnkronos: В Риме молния ударила в древнюю арку Константина, отколов фрагменты

Молния попала в Триумфальную арку императора Константина, стоящую у римского Колизея. Об этом сообщило информационное агентство Adnkronos.
Мощная гроза обрушилась на столицу Италии во вторник. В результате были повалены деревья и затоплены дороги. Одна из молний попала в античный памятник, отколов от него несколько фрагментов.
Руководство археологического парка Колизея, в чьем ведении находится арка, заверило, что технические специалисты оперативно приступили к работе после инцидента.
«Все фрагменты были подняты и помещены в безопасное место. Оценка ущерба уже началась», — цитирует РИА Новости учреждение.
Триумфальная арка была возведена в память о победе Константина над Максенцием. Ее строительство велось с 312 по 315 года нашей эры. Высота мраморного монумента — 21 метр.