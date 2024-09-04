Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 сентября 2024

Пока, погода в Иркутске 4 сентября 2024 ещё не поддалась на капризы осени, в регионе дела обстоят иначе. Метеорологи предупредили о возможных заморозках от 0 до −3. При этом днем в большинстве частей Приангарья воздух прогреется до +15…+20.