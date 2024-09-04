Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 сентября 2024

Погода в Иркутске 4 сентября 2024 обещает быть по-осеннему теплой. Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали, что днем в областном центре осадков не ожидается, а вот в утренние часы возможен туман.
Погода в Иркутске 4 сентября 2024
— Переменная облачность. Ветер днем юго-восточный 3−8 м/с. Температура днем +17…+19, — поделились в метеобюро.
Пока, погода в Иркутске 4 сентября 2024 ещё не поддалась на капризы осени, в регионе дела обстоят иначе. Метеорологи предупредили о возможных заморозках от 0 до −3. При этом днем в большинстве частей Приангарья воздух прогреется до +15…+20.
Что касается ветра, то он будет преобладать юго-западный, юго-восточный с порывами до 14 м/с. Также возможны местами дожди и грозы.