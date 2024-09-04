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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 сентября 2024

Туман и заморозки придут в Иркутскую область 4 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 4 сентября 2024 обещает быть по-осеннему теплой. Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали, что днем в областном центре осадков не ожидается, а вот в утренние часы возможен туман.

Погода в Иркутске 4 сентября 2024

— Переменная облачность. Ветер днем юго-восточный 3−8 м/с. Температура днем +17…+19, — поделились в метеобюро.

Пока, погода в Иркутске 4 сентября 2024 ещё не поддалась на капризы осени, в регионе дела обстоят иначе. Метеорологи предупредили о возможных заморозках от 0 до −3. При этом днем в большинстве частей Приангарья воздух прогреется до +15…+20.

Что касается ветра, то он будет преобладать юго-западный, юго-восточный с порывами до 14 м/с. Также возможны местами дожди и грозы.