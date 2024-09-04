Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Буре умер на 74-м году жизни

Источник: Российская газета

В США на 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственников.

Владимир — отец знаменитого хоккеиста Павла Буре, получившего за свою скорость прозвище «Русская ракета».

«Владимир умер третьего сентября в американском городе Майами», — рассказала супруга Павла Алина.

Отмечается, что ранее Владимир попал в больницу с жалобами на боли в груди. По данным ряда СМИ, врачи диагностировали сердечный приступ, который спровоцировало купание в холодной воде.

Стоит напомнить, что на Олимпиаде в 1972 году Владимир Буре получил серебряную и две бронзовые медали, а на ОИ в 1968 году — бронзу. Также он дважды становился серебряным призером чемпионатов мира.

Завершив спортивную карьеру, Буре-старший начал тренировать хоккеистов «Нью-Джерси Девилз» (НХЛ). Команда под его руководством два раза завоевала Кубок Стэнли.

В период с 2010 по 2021 год Владимир занимал пост вице-президента российского хоккейного клуба ЦСКА.