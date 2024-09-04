В пяти школах Иркутска открыли классы для работы с беспилотниками

В пяти школах Иркутска с нового учебного года появились классы для работы с беспилотниками. Один из таких кабинетов в образовательном комплексе «Лесной» посетил мэр города Руслан Болотов. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.
— Область применения квадрокоптеров постоянно расширяется: сегодня их все чаще используют в бытовой жизни, для обеспечения пожарной безопасности, в сельском хозяйстве и многих других сферах. Убежден: даже если в будущем ребята не станут операторами, приобретенные инженерные навыки пригодятся им в жизни, — подчеркнул Руслан Болотов.
Такие классы появились в школах № 11, 19, 21, 39. В них провели ремонт и оснащение необходимым оборудованием суммой на 12,5 миллиона рублей. Также 19 учителей прошли специальное обучение для преподавания нового предмета. На уроках школьников познакомят с основами разработки и моделирования, расскажут как правильно следить за устройствами и использовать их.
Программа рассчитана на учеников 7−11 классов, а реализовать ее получилось благодаря двум проектам: федеральному «Кадры для беспилотных авиационных систем» и национальному «Беспилотные авиационные системы».