В пяти школах Иркутска открыли классы для работы с беспилотниками

— Область применения квадрокоптеров постоянно расширяется: сегодня их все чаще используют в бытовой жизни, для обеспечения пожарной безопасности, в сельском хозяйстве и многих других сферах. Убежден: даже если в будущем ребята не станут операторами, приобретенные инженерные навыки пригодятся им в жизни, — подчеркнул Руслан Болотов.