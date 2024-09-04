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Элтон Джон сообщил о временной потере зрения на один глаз из-за занесенной инфекции

Британский певец, сонграйтер и пианист Элтон Джон заявил о проблемах со здоровьем, в результате которых частично ослеп. Об этом артист заявил в обращении, опубликованном 3 сентября в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, из-за которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично. Я выздоравливаю, но это очень медленный процесс, и потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу», ― заявил певец.

Сэр Джон выразил благодарность команде врачей и медсестер, которые помогают ему восстанавливаться после болезни. Также артист указал на большое количество поддержки со стороны своей семьи, которая заботилась о нем в течение последних нескольких недель.

«Я спокойно провел лето, восстанавливаясь дома, и чувствую себя позитивно относительно прогресса, которого я достиг в своем лечении и восстановлении», ― добавил он.

В комментариях к посту Элтона Джона отметилось значительное число знаменитостей, в том числе модельеры Донателла Версаче, Сьюзи Кейв и Марк Джейкобс, супермодель Линда Евангелиста, актер Билли Портер и актриса Розанна Аркетт, которые пожелали певцу скорейшего выздоровления.

В августе 2023 года Элтон Джон на сутки был госпитализирован в Монако из-за несчастного случая в своем доме в Мон-Бороне, в результате которого получил легкие травмы.

В январе прошлого года исполнитель заболел COVID-19, из-за чего был вынужден перенести несколько концертов в США.

В октябре 2019 года музыкант впервые рассказал о своей борьбе с раком простаты, который у него диагностировали за два года до этого.

Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей более чем 50-летней карьеры выпустил 31 студийный альбом. Их продали в мире тиражом свыше 300 млн копий.