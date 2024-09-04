Элтон Джон сообщил о временной потере зрения на один глаз из-за занесенной инфекции

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, из-за которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично. Я выздоравливаю, но это очень медленный процесс, и потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу», ― заявил певец.