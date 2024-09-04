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Бюст генерал-прокурора и первого министра юстиции России установили в Иркутске

Бюст Гавриила Державина открыли перед зданием прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске появился бюст первого министра юстиции России и генерал-прокурора Гавриила Державина. Как сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры с такой инициативой выступили работники ведомства и Минюста Иркутской области.

— Идея открытия бюста появилась год назад, когда вся страна отмечала 280-летие со дня рождения Г. Р. Державина. Эта дата широко отмечалась как органами прокуратуры, так и Министерством юстиции Российской Федерации, — поделился Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев.

Над созданием бюста трудились скульпторы из Санкт-Петербурга и Иркутска. На торжественном открытии присутствовали ветераны ведомств, действующие работники и студенты. Последним вручили благодарности, а новый Байкало-Ангарский транспортный прокурор дал присягу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в деревне Иркутского района открыли новый детский сад на 145 мест.