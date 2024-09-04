Бюст генерал-прокурора и первого министра юстиции России установили в Иркутске

— Идея открытия бюста появилась год назад, когда вся страна отмечала 280-летие со дня рождения Г. Р. Державина. Эта дата широко отмечалась как органами прокуратуры, так и Министерством юстиции Российской Федерации, — поделился Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев.