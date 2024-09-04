Элтон Джон сообщил, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекции

Легендарный британский музыкант Элтон Джон сообщил, что частично ослеп из-за перенесенной летом глазной инфекционной болезни. Об этом он написал в соцсети.
«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией», — цитирует РИА Новости его публикацию. После болезни, отметил певец, один глаз может видеть лишь частично.
Он добавил, что он выздоравливает, однако процесс идет очень медленно. По словам Элтона Джона, потребуется время, прежде чем зрение восстановится.
Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок. Он является одним из самых коммерчески успешных исполнителей.
Прошлым летом Элтон Джон завершил свое прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour, длившееся пять лет. В рамках тура он дал более четырех тысяч концертов более чем в 80 странах.