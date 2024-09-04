Шесть лет тому вперед

Модернизация Восточного полигона вносит существенный вклад в рост ВВП страны и ускоряет развитие стратегических территорий Дальнего Востока. Формируется внутренний спрос на продукцию предприятий металлургической, машиностроительной, строительной и других отраслей отечественной экономики. Железнодорожная инфраструктура оказывает прямое влияние на уровень жизни населения и создает предпосылки для увеличения пассажиропотока и грузопотока по всей стране. Провозная способность магистрали в 2023 году выросла до 173 миллионов тонн, на 2024-й запланировано увеличить ее до 180 миллионов тонн, а до 2030 года — до 210 миллионов тонн. Поэтапная модернизация позволит наращивать объемы и дальше. В рамках второго подэтапа предусмотрен ввод 45 объектов, в том числе в западной части БАМа.