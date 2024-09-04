Шесть лет тому вперед

Потенциалу ДФО и будущим проектам посвящены сессии, круглые столы, дебаты и деловые завтраки. Участие в них примут представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты.
— На площадках форума обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР. Убежден, только объединение усилий всех заинтересованных сторон создаст новые возможности и перспективы для всего макрорегиона, — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
Ежегодно на форум приезжают тысячи людей из десятков стран мира. Прошлогодний ВЭФ снова доказал, что немалое число стран готово наращивать связи с Россией: участвовало 62 государства. Из 373 соглашений на общую сумму 3 триллиона 818 миллиардов рублей, подписанных на форуме в 2023 году, 41 заключено с иностранными компаниями.
— Для развития промышленных комплексов и высокотехнологичных производств, для создания новых рабочих мест мы предложили на Дальнем Востоке особые налоговые, административные и таможенные преференции, взяли на себя строительство инфраструктуры, подведение сетей к индустриальным площадкам. Такая поддержка бизнеса ведется на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, особый преференциальный режим запущен на Курильских островах, причем с еще более льготными условиями, чем в ТОР, — подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2023.
На Дальнем Востоке создано 16 территорий опережающего развития (ТОР), на которых установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. К примеру, для резидентов ТОР действуют льготы по налогам на прибыль, на землю, имущество, добычу полезных ископаемых, уплате страховых взносов (7,6% вместо 30% на 10 лет). Резидент имеет право на получение земельного участка для реализации своего проекта и многие другие преференции, в том числе использование товарного знака «Сделано в ТОР и СПВ Дальний Восток», разработанного Корпорацией по развитию Дальнего Востока (КРДВ) по поручению вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
На ТОР, в свободном порту Владивосток (СПВ), Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) в Дальневосточном федеральном округе, которые дают бизнесу нулевые налоги на прибыль, землю, имущество первые годы, возможность платить пониженные страховые взносы 10 лет, реализуются проекты с общим объемом инвестиций более 8 триллионов рублей. Всего в экономику Дальнего Востока за последнее десятилетие компаниями-резидентами преференциальных режимов вложено почти 3,6 триллиона рублей. Предприятия ТОР, СПВ и АЗРФ дали свыше 129 тысяч рабочих мест, к 2030 году их станет уже 230 тысяч. Через шесть лет количество введенных в работу предприятий возрастет до 1700.
Один из ярких примеров — компания «Удоканская медь», которая в статусе резидента ТОР реализует на севере Забайкалья проект освоения крупнейшего в России Удоканского месторождения меди.
— Многочисленные попытки освоить гигантское месторождение на протяжении полувека оставались на бумаге из-за сложных природных условий, отсутствия инфраструктуры и — самое главное — отсутствия технологии, которая позволила бы перерабатывать руду. После покупки лицензии нашими акционерами было принято инвестиционное решение, эти трудности были преодолены, и уже в сентябре 2023 года мы запустили производство, — поделился председатель Совета директоров компании «Удоканская медь» Валерий Казикаев. — Безусловно, реализация таких масштабных и сложных проектов была бы невозможна без поддержки государства. Мы стали резидентами ТОР, получаем льготы по налогу на имущество и страховым взносам на создаваемые рабочие места, налогу на прибыль и НДПИ.
Важную роль в развитии Дальнего Востока играет его транспортная доступность. Строительство логистических хабов и развитие российских пограничных городов позволят эффективно реализовать торговый потенциал России и ее партнеров. Рост объема перевозок дает новые рабочие места, новые центры притяжения бизнеса и людей. Для этого на Дальнем Востоке формируется единая опорная транспортная сеть РФ из железных дорог, морских портов, внутренних водных путей, аэропортов, автомобильных дорог, пунктов пропуска и крупнейших транспортно-логистических центров.
Северный морской путь (СМП) — транспортный коридор, соединяющий европейскую часть России с портами Сибири и Дальнего Востока. По итогам 2023 года мощность российских портов в границах СМП увеличилась до 40,5 миллиона тонн — на 12,5 процента выше запланированного. Грузопоток составил 36,25 миллиона тонн, к 2030-му он достигнет 150 миллионов тонн.
Перевозить грузы по СМП может не только Россия — другие страны имеют возможность использовать его как альтернативу Суэцкому каналу при доставке грузов между Европой и Азией. Для потребителей в этом несомненный плюс — товар по СМП идет быстрее и обойдется дешевле, чем доставленный другим путем.
Модернизация Восточного полигона вносит существенный вклад в рост ВВП страны и ускоряет развитие стратегических территорий Дальнего Востока. Формируется внутренний спрос на продукцию предприятий металлургической, машиностроительной, строительной и других отраслей отечественной экономики. Железнодорожная инфраструктура оказывает прямое влияние на уровень жизни населения и создает предпосылки для увеличения пассажиропотока и грузопотока по всей стране. Провозная способность магистрали в 2023 году выросла до 173 миллионов тонн, на 2024-й запланировано увеличить ее до 180 миллионов тонн, а до 2030 года — до 210 миллионов тонн. Поэтапная модернизация позволит наращивать объемы и дальше. В рамках второго подэтапа предусмотрен ввод 45 объектов, в том числе в западной части БАМа.
Все более значимой в макрорегионе становится туристическая отрасль.
— Увеличению турпотока на Дальний Восток способствуют меры господдержки, которые получает каждый резидент преференциальных режимов. В туристической сфере сегодня реализуется более 270 проектов на общую сумму свыше 210 миллиардов рублей. Дальний Восток и Арктика становятся все ближе и доступнее для путешественников нашей страны и из соседних государств благодаря развитию транспортной инфраструктуры. А мы в режиме «одного окна» помогаем бизнесу, сопровождаем проекты, чтобы каждый прошел путь от идеи до успешной ее реализации, — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Обеспечение комфортных условий для жизни — одна из важных задач государства. Для этого разработаны мастер-планы 25 дальневосточных городов, на основе которых утверждены 22 долгосрочных плана комплексного социально-экономического развития, включающие 875 мероприятий. На их финансирование понадобится 4,4 триллиона рублей. Реализация мастер-планов, по оценке экспертов, к 2030 году даст прирост численности жителей на семь процентов, объема экономики — на 45, индекса качества городской среды — на 36 процентов.
Закрепить людей на Дальнем Востоке помогают региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов. В них участвуют все 11 субъектов ДФО. С 2015-го по 2023-й по этим программам привлечено 5,2 тысячи человек. С 2020 по 2023 годы в сельские школы и больницы ДФО по программам «Земский врач» и «Земский учитель» приехали более 650 учителей и 2,5 тысячи медработников.
По поручению президента РФ с декабря 2019 года реализуется программа «Дальневосточная ипотека» с льготными условиями при займе средств на покупку жилья. Общая сумма выданных кредитов превысила 533 миллиардов рублей. Квартиры и дома приобрели или построили 114,5 тысячи семей.
Программа «Доступное арендное жилье в ДФО» позволяет специалистам востребованных профессий и участникам СВО получить квартиры в долгосрочную аренду по стоимости ниже рыночной — разницу возмещают за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов. Первые дома с арендными квартирами уже сданы в Якутии, в Приморье и на Чукотке. До конца 2024 года будут приобретены все 10 тысяч квартир.
КРДВ помогает ведущим компаниям ДФО в кадровом обеспечении предприятий. В интересах крупных работодателей региона сформировано девять профильных классов общей численностью 230 человек. Резиденты ТОР и СПВ при содействии КРДВ заключили 456 договоров о целевом обучении. Проект «Приоритет 2030. Дальний Восток» включил в себя 12 вузов, еще три участвуют в федеральном треке «Приоритета». Техникумы и колледжи вовлечены в программу «Профессионалитет», по которой готовят высококвалифицированных специалистов, востребованных в экономике ДФО.