В Омске назначен новый транспортный прокурор

2 сентября 2024 года Генеральный прокурор России назначил Василия Валерьевича Блинникова Омским транспортным прокурором Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Василий Блинников родился в 1983 году в поселке Козыревск на Камчатке. Он закончил Омский юридический институт. В 2007 году он начал работать в прокуратуре, став следователем в Омске.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре Василий Блинников занимал важные должности. Он был прокурором отдела, который следил за работой полиции и таможни. Также работал заместителем прокурора Новосибирска. Его профессионализм был отмечен наградами, включая медаль Ягужинского и юбилейную медаль «300 лет Прокуратуре России».