В Омске назначен новый транспортный прокурор

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре Василий Блинников занимал важные должности. Он был прокурором отдела, который следил за работой полиции и таможни. Также работал заместителем прокурора Новосибирска. Его профессионализм был отмечен наградами, включая медаль Ягужинского и юбилейную медаль «300 лет Прокуратуре России».