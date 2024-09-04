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В Омске назначен новый транспортный прокурор

Им стал Василий Блинников.

Источник: Комсомольская правда

2 сентября 2024 года Генеральный прокурор России назначил Василия Валерьевича Блинникова Омским транспортным прокурором Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Василий Блинников родился в 1983 году в поселке Козыревск на Камчатке. Он закончил Омский юридический институт. В 2007 году он начал работать в прокуратуре, став следователем в Омске.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре Василий Блинников занимал важные должности. Он был прокурором отдела, который следил за работой полиции и таможни. Также работал заместителем прокурора Новосибирска. Его профессионализм был отмечен наградами, включая медаль Ягужинского и юбилейную медаль «300 лет Прокуратуре России».