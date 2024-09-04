Министр Кхайн: Логистика, инфраструктура и туризм — драйверы связей России-АСЕАН

В 2024 году исполняется 20 лет с момента присоединения России к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Сама Ассоциация была создана в 1967 году. Сначала в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Затем присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Ожидается, что в будущем АСЕАН пополнится еще одним членом, одиннадцатым по счету — Восточным Тимором. Россия в начале 1990-х установила отношения с АСЕАН, затем стала полномасштабным партнером, а с 2004 года, после присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, начала углублять сотрудничество разных сферах.