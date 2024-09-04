Министр Кхайн: Логистика, инфраструктура и туризм — драйверы связей России-АСЕАН

Инвестиции в туризм, транспорт, логистику, строительство и модернизацию автомобильных и железных дорог в рамках совместных проектов позволят усилить стратегическое партнерство между Россией и АСЕАН, считает министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Кхайн.
«В этом году мы отмечаем юбилей стратегического партнерства между Россией и АСЕАН. Это важная контрольная точка в рамках общего пути навстречу лучшего понимания между странами ради устойчивого развития. В этом ключе важно обратить внимание на совместные проекты в ключевых отраслях сотрудничества. В частности, в области сельского хозяйства, технологий, возобновляемых источниках энергии, биотехнологии, цифровой экономики и, конечно, туризма», — подчеркнула министр в ходе бизнес-диалога «Россия-АСЕАН» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По мнению Кхайн, туристический сектор в Юго-Восточной Азии обладает обширным потенциалом, позволяет жителям стран региона лучше понимать культуру, менталитет друг друга. «Повышение логистической связанности в регионе, развитие инфраструктуры должно упростить передвижение товаров и граждан между государствами, а также увеличить турпоток. Пользуясь случаем хочу напомнить, что безвизовый режим, который Мьянма ввела в 2022 году для граждан РФ, был продлен до 2025 года», — отметила министр.
Кхайн добавила, что в сфере сотрудничества России и АСЕАН есть немало вызовов. По ее словам, ключевым из них является гармонизация регуляторной базы и упрощение торговых процедур. «Мы решаем ряд проблем, которые осложняют трансграничную торговлю. Стандарты важно гармонизировать», — подчеркнула она.
«Стратегическое сотрудничество с Россией — важнейшая платформа для развития и прогресса, которые позволят создать светлое будущее для всех стран АСЕАН в условиях взаимного уважения», — заключила министр.
В 2024 году исполняется 20 лет с момента присоединения России к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Сама Ассоциация была создана в 1967 году. Сначала в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Затем присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Ожидается, что в будущем АСЕАН пополнится еще одним членом, одиннадцатым по счету — Восточным Тимором. Россия в начале 1990-х установила отношения с АСЕАН, затем стала полномасштабным партнером, а с 2004 года, после присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, начала углублять сотрудничество разных сферах.