Архитектура будущего

Дальневосточный федеральный округ — это 40 процентов территории Российской Федерации. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70 процентов рыбы, алмазов, свыше 30 процентов титан, меди и так далее. Работают важнейшие, стратегические предприятия, морские порыт и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для ее будущего, для позиций России в многополярном мире исключительно велика. Мы это хорошо понимаем. И поэтому хочу повторить то, о чем говорил в Послании Федеральному Собранию десять лет назад, в декабре 2013 года, и о чем сказал в самом начале: опережающее развитие Дальнего Востока — это наш абсолютный приоритете на весь XXI век, общая ответственность и работа правительства, регионов, крупнейших отечественных компаний как с государственным участием, так и абсолютно частных.