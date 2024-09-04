Архитектура будущего

Деловые мероприятия Восточного экономического форума разделены на тематические блоки, отражающие главную тему ВЭФ — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».
— Форум — это прежде всего инструмент для решения задач, стоящих перед макрорегионом, — указал заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.
Архитектура деловой программы ВЭФ-2024 отражает как тенденции и перспективные задачи, так и результаты шагов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, предпринятых за последнее десятилетие. Сессии форума посвящены семи направлениям: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
— Одна из главных тем ВЭФ — технологии будущего. Инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность в мире, все более зависимом от технологий, — предмет постоянного внимания президента и правительства. На ВЭФ обсудим научно-технологическую повестку, новые механизмы, призванные ускорить развитие этой сферы. Особое внимание в этом году уделим подготовке кадров, развитию образования. Также в фокусе внимания — реализация мастер-планов дальневосточных городов и вовлечение в этот процесс инвесторов, развитие транспорта и логистика, энергетика, усовершенствование механизмов государственной поддержки инвестпроектов, внедрение новых инструментов. На форуме планируется подписание соглашений с российскими и зарубежными инвесторами о новых масштабных проектах на Дальнем Востоке, состоится запуск новых предприятий, — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По итогам ключевых сессий модераторы доложат главе государства о работе, проделанной на Дальнем Востоке России за прошедшие годы. Кроме того, они обозначат возможные ориентиры по дальнейшему развитию макрорегиона. Обязательно внимание будет уделено таким темам, как реализация мастер-планов, создание новой программы развития энергетики Дальнего Востока, логистика, технологии, перспективные отрасли экономики для ДФО.
— Важнейшим мероприятием на форуме является доклад модераторов президенту России. Это будут стратегические направления. Главе государства будут доложены задачи и предложения, от внедрения которых зависит развитие Дальнего Востока, — подчеркнул Юрий Трутнев.
Восемь федеральных министерств и ведомств принимают участие в выставке «Добро пожаловать на Дальний Восток» в главном корпусе ДВФУ. В частности, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации представляет масштабную экспозицию более ста промышленных компаний с новыми проектами и достижениями. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации организует на постоянной основе дальневосточную региональную площадку студенческого медиацентра. При поддержке Минстроя России действует зона «УрбанХаб» для более эффективной работы строительных компаний на Дальнем Востоке в условиях преференциальных режимов. Фонд Росконгресс совместно с Росрыболовством открыл «Русский рыбный дом». Свою экспозицию организовали Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.
Богаты культурная и спортивная программы форума. В расписании — 15 турниров по десяти видам спорта.
— Международная Владивостокская регата пройдет на полях Восточного экономического форума третий раз, это будет большой городской праздник гребного спорта. Спортсмены из восьми стран будут бороться в таких зрелищных дисциплинах, как прибрежная гребля и гребля-индор. Наблюдать за состязаниями смогут все желающие, ведь впервые соревнования пройдут прямо в центре Владивостока, — рассказал статс-секретарь — заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. — Приморье обладает колоссальным потенциалом для развития гребли, и мы рассчитываем как можно больше жителей познакомить с этим видом спорта.
Регионы ДФО по традиции представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока». В павильонах большая роль отведена демонстрации технологического лидерства и освещению деятельности по поддержке участников СВО.
Свою экспозицию на выставке расширила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. По аналогии с прошлым годом действует павильон «Развивай Дальний», а также созданы новые выставочные экспозиции для представления продукции «дальневосточного гектара» и презентации производств участников территорий опережающего развития.
— Перед нами стоит задача провести форум на традиционно высоком уровне, продемонстрировать результаты развития регионов, привлечь новые инвестиции, а также совместно выработать новые решения, которые дадут дополнительный импульс развитию нашего Дальнего Востока, — резюмировал Юрий Трутнев.
Высокий полет
У стартового дня Восточного экономического форума — насыщенная природоохранная тематика. 3 сентября проводится второй Международный форум «День сокола». В его повестке — накопленный опыт сохранения и восстановления популяции хищных птиц, цифровизация и инновационные методы мониторинга объектов животного мира, создание центров реабилитации и работа питомников.
— Природа не признает государственных границ, ее можно сохранить только сообща. В прошлом году Россия, Китай, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Киргизия на Дне сокола приняли Рамочную декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета. В этом году к важнейшему международному документу уже присоединился Бахрейн, на форуме ожидаем присоединения новых участников, — отметил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.
Центральное событие деловой повестки соколиного форума — пленарная сессия «Природоохранная дипломатия: соколиные — новые горизонты сотрудничества». Важной задачей в этом году также является усиление сотрудничества с государствами ареала птиц семейства соколиных и поддержка традиций народов Востока.
Владимир Путин, президент Российской Федерации.
Восточный экономический форум по традиции собрал руководителей компаний, экспертов и представителей власти из нашей страны и из десятков других государств мира, чтобы вместе обсудить перспективные, стратегические направления развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
Дальневосточный федеральный округ — это 40 процентов территории Российской Федерации. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70 процентов рыбы, алмазов, свыше 30 процентов титан, меди и так далее. Работают важнейшие, стратегические предприятия, морские порыт и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для ее будущего, для позиций России в многополярном мире исключительно велика. Мы это хорошо понимаем. И поэтому хочу повторить то, о чем говорил в Послании Федеральному Собранию десять лет назад, в декабре 2013 года, и о чем сказал в самом начале: опережающее развитие Дальнего Востока — это наш абсолютный приоритете на весь XXI век, общая ответственность и работа правительства, регионов, крупнейших отечественных компаний как с государственным участием, так и абсолютно частных.