Холодная погода ожидает южноуральцев в среду

В среду, 4 сентября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит от +11 до +16 градусов, на юге — до +25. Ветер северный, северо-восточный 5−10 метров в секунду, днем местами порывы до 15.