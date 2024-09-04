Холодная погода ожидает южноуральцев в среду

В среду, 4 сентября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит от +11 до +16 градусов, на юге — до +25. Ветер северный, северо-восточный 5−10 метров в секунду, днем местами порывы до 15.
В Челябинске сегодня переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +12 до +14 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5−10 метров в секунду, днем порывы до 14.
День Ангела сегодня, 4 сентября, у Александра, Алексия, Ариадны, Афанасия, Василия, Гавриила, Ерофея, Иоанна, Иллариона, Макара, Михаила, Феодора и Феликса.
Между прочим, 4 сентября 2024 года отмечают день Агафона-огуменника. Согласно народным приметам, сегодня не стоит приступать к новым делам. Лучше завершить уже начатые. В таком случае день пройдет спокойно.