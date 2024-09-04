В Омске пройдет экстремальный забег «Гонка Героев»

Участников экстремального спорта ждет уникальная трасса с различными испытаниями на силу и выносливость. Полоса препятствий включает высокие требования, такие как «кольца-колеса», «двойное вращение», «вращающиеся опоры» и другие конструкции, которые нужно преодолевать, не касаясь земли. Сложность трассы увеличивают водные и грязевые барьеры, такие как проползание под сеткой и прыжки с трамплина. Завершающим заданием станет подъем по канату на восьмиметровую вершину «Эверест».