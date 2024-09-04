В Омске пройдет экстремальный забег «Гонка Героев»

7 сентября на полигоне Светлый пройдет «Гонка Героев» (18+), организованная крупнейшим в России организатором спортивных массовых мероприятий «Лигой Героев».
В этом первом забеге с препятствиями в регионе ожидается участие около 1300 человек.
«В этом сезоне к нашему проекту присоединились новые города, включая Омск. Теперь география забега с препятствиями охватывает 15 городов России. Сибиряки известны своим увлечением спортом, и я уверен, что “Гонка Героев” станет хорошей традицией для Омска», — отметил руководитель проекта Игорь Кактыш.
Участников экстремального спорта ждет уникальная трасса с различными испытаниями на силу и выносливость. Полоса препятствий включает высокие требования, такие как «кольца-колеса», «двойное вращение», «вращающиеся опоры» и другие конструкции, которые нужно преодолевать, не касаясь земли. Сложность трассы увеличивают водные и грязевые барьеры, такие как проползание под сеткой и прыжки с трамплина. Завершающим заданием станет подъем по канату на восьмиметровую вершину «Эверест».
Принять участие в «Гонке» может любой желающий старше 18 лет.