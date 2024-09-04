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Приметы на Агафонов день: что нельзя делать 4 сентября 2024 года

В среду, 4 сентября, вспоминают мученика Агафона Никомидийского.

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В среду, 4 сентября, вспоминают мученика Агафона Никомидийского. Народный праздник стал именоваться Агафонов день иди день Агафона Огуменника.

Что можно делать 4 сентября:

  • в старину в это время уделяли внимание домашним делам — уборка, стирка, готовка;
  • помогать просящим: считалось, что сделанное в этот день добро вернется в трехкратном размере;

Что нельзя делать 4 сентября:

  • дарить и получать подарки;
  • отправляться в поездки;
  • ходить в лес;
  • отказывать просящим;
  • думать о плохом;

Народные приметы:

  • солнце светит — к теплой осени;
  • сильный дождь — на водоемах клева не будет;
  • туман быстро сходит — теплая погода еще задержаться.