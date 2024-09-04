Приметы на Агафонов день: что нельзя делать 4 сентября 2024 года

В среду, 4 сентября, вспоминают мученика Агафона Никомидийского. Народный праздник стал именоваться Агафонов день иди день Агафона Огуменника.
Что можно делать 4 сентября:
- в старину в это время уделяли внимание домашним делам — уборка, стирка, готовка;
- помогать просящим: считалось, что сделанное в этот день добро вернется в трехкратном размере;
Что нельзя делать 4 сентября:
- дарить и получать подарки;
- отправляться в поездки;
- ходить в лес;
- отказывать просящим;
- думать о плохом;
Народные приметы:
- солнце светит — к теплой осени;
- сильный дождь — на водоемах клева не будет;
- туман быстро сходит — теплая погода еще задержаться.