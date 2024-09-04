Механизмы работают

Опережающее развитие дальневосточных территорий — стратегически важная задача, получившая особую актуальность в условиях глобального разворота страны на Восток. О текущих итогах, ключевых целях и перспективах этой работы в интервью «РГ» рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Российская газета: В 2020 году утверждена Национальная программа развития Дальнего Востока. Алексей Олегович, как вы оцениваете текущие результаты?
Алексей Чекунков: Первые системные шаги по развитию Дальнего Востока были сделаны гораздо раньше. Десять лет назад по поручению президента правительство России создало новые механизмы, благодаря которым по целому ряду показателей Дальний Восток сегодня развивается быстрее других регионов России.
В прошлом году Дальневосточный федеральный округ опередил среднероссийские показатели по темпам роста инвестиций, строительства и ввода жилья. Это устойчивая динамика — в этом году рост продолжается. Количество инвестиционных проектов, реализуемых с господдержкой, которые мы сопровождаем, превысило 3,6 тысячи. Объем привлеченных инвестиций — более 10 триллионов рублей, из которых 4,6 триллиона уже вложено.
Недавно перешагнули планку в 1000 введенных предприятий. Создано более 153 тысяч рабочих мест. Примерно четверть инвестиций приходится на 100 крупнейших инвестпроектов, многие из которых по своим масштабам можно отнести к мегастройкам, сопоставимым с проектами советского периода освоения региона.
Развитие экономики синхронизировано с программами, направленными на повышение качества жизни людей. Утверждены и уже реализуются 22 долгосрочных плана комплексного социально-экономического развития городов и агломераций Дальнего Востока. До 2030 года по ним будет построено более 2,4 тысячи новых объектов, востребованных дальневосточниками. Обновляем городскую среду, создаем новые объекты культуры, спорта — первые сдадим уже в этом году. По Президентской единой субсидии с 2019 года на Дальнем Востоке построено более двух тысяч новых школ, поликлиник, спортзалов и других объектов социальной инфраструктуры, отремонтировано почти две тысячи дворов. С реализацией мастер-планов процесс обновления городской среды и инфраструктуры выходит на новый уровень — как по масштабу изменений, так и по качественному эффекту.
Вся работа по обеспечению опережающего развития Дальнего Востока и Арктики идет под общим руководством и при постоянном внимании нашего президента. Для нас безусловным ориентиром является указ главы государства от 7 мая 2024 (№ 309), определивший национальные цели на ближайшие годы. Будут формироваться национальные и федеральные проекты, в которых, в соответствии с установленным президентом приоритетом, задачи развития Дальнего Востока и Арктика должны стоять во главе угла.
РГ: Одна из главных проблем макрорегиона — отток жителей. За последние годы он существенно замедлился, однако коренным образом переломить ситуацию пока не удалось. Какие шаги предпринимаются для изменения сложившегося положения дел?
АЧ: Вы правы, главным вызовом в развитии Дальнего Востока и Арктики остается удержание людей и привлечение новых жителей. Существенный вклад в динамику оттока вносит молодежь — многие молодые люди уезжают в другие регионы, чтобы поступить в вузы, а потом остаются жить там, где учились.
Приоритетная задача — этот тренд переломить. Каким образом? Модернизируем дальневосточные вузы по федеральной программе «Приоритет 2030». 12 вузов уже получили дополнительно почти пять миллиардов рублей на развитие. В прошлом году в вузы-участники программы поступило на три тысячи студентов больше, чем годом ранее. До 2030 года дальневосточный «Приоритет» позволит дополнительно привлечь 40 тысяч студентов.
На базе колледжей совместно с компаниями-работодателями создаем современные мастерские, запускаем образовательно-производственные кластеры для подготовки рабочих кадров для экономики. Действует уже 78 таких мастерских, до конца 2024-го будет открыто еще 165. Всего их запланировано 900. Сформированы образовательно-производственные кластеры по направлениям авиа- и судостроения, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, горной добычи и строительства.
Стремимся обеспечить условия для развития кооперации между флагманскими вузами, промышленностью и научно-технологическими кластерами. Чтобы кадры, подготовленные вузами и колледжами, были востребованы в экономике.
Расширяем программы, направленные на улучшение демографии на Дальнем Востоке. С 2019 года реализуется Дальневосточный демографический пакет. Среди прочего он включает в себя единовременную выплату при рождении первого ребенка, предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в размере 30 процентов федерального маткапитала, ежемесячные выплаты в случае рождения третьего и последующих детей. В Приморском крае с 2023 года запущен пилотный проект по выплате одного миллиона рублей при рождении третьего ребенка. Программой уже воспользовалась тысяча семей, а в августе 2024-го она расширена на 8 регионов ДФО.
«Дальневосточная ипотека» как льготная программа жилищного кредитования сохранила свои рекордно низкие ставки и продолжает работать, поддерживая молодые семьи и другие категории жителей.
Кстати, коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке на 11 процентов выше, чем в среднем по РФ: 9,7 родившихся на тысячу человек. Среднероссийский показатель — 8,7. Три региона Дальнего Востока показали рост численности жителей — это Чукотка, Камчатка и Якутия.
РГ: В этом году между Россией и Китаем подписано историческое соглашение о совместном развитии острова Большой Уссурийский. Что это даст нашей стране?
АЧ: Договоренности по развитию острова Большой Уссурийский достигнуты в этом году в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в КНР. Будет разработан мастер-план как для российской части острова, так и для прилегающих территорий за его пределами.
Остров станет центром туристического и делового сотрудничества. На его российской части построим грузопассажирский пункт пропуска, подъездную дорогу, конгрессно-выставочный центр, Парк дружбы народов, создадим туристическо-рекреационную инфраструктуру. Новые логистические и туристические объекты позволят увеличить турпоток в Хабаровский край, а также будут способствовать развитию торгово-экономических связей с КНР.
РГ: В современных внешнеполитических условиях наша страна взяла глобальный курс на Восток. Какие перспективы это открывает регионам ДФО?
АЧ: Это новые возможности для развития промышленных проектов, в том числе высокотехнологичных, в таких сферах, как новая энергетика, новые материалы, новая скорость вычислений, биотехнологии, искусственный интеллект. Это то, что определит лидеров в современном мире. Близость к Азии, страны которой являются ведущими во многих из перечисленных направлений, — уникальное конкурентное преимущество макрорегиона. Как его реализовать? Важно обеспечить взаимосвязь науки, кадров и производства по ключевым технологическим направлениям.
Именно для этого мы на Дальнем Востоке модернизируем вузы, форсируем создание инновационного научно-технологического центра на острове Русский — формируем мощнейший научный кластер для привлечения ведущих ученых и реализации научно-исследовательских проектов мирового уровня с конкретным применением для экономики. В следующем году запускаем механизм международных территорий опережающего развития.
РГ: Минвостокразвития и КРДВ представили на ВЭФ павильон «Развиваем Дальний» на выставке «Улица Дальнего Востока». В чем его особенности?
АЧ: В павильоне организованы тематические экспозиции «Путешествовать», «Учиться», «Работать» и «Жить», которые рассказывают гостям Восточного экономического форума о динамике развития дальневосточных городов, возможностях для образования, туристических маршрутах, объектах для отдыха и новых впечатлений. Это позволяет увидеть главные дальневосточные достопримечательности, «примерить» на себя дальневосточную или арктическую профессию будущего. Здесь все желающие смогут продегустировать продукты, произведенные на «дальневосточном гектаре», узнать, как присоединиться к более чем 150 тысячам участников этой программы.
Образно говоря, в павильоне можно увидеть, услышать и даже попробовать на вкус Дальний Восток, понять, чем он живет, прикоснуться к его самобытной культуре и познакомиться с людьми, которые связали свою жизнь с этим стратегически важным регионом нашей страны.