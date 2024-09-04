Механизмы работают

Развитие экономики синхронизировано с программами, направленными на повышение качества жизни людей. Утверждены и уже реализуются 22 долгосрочных плана комплексного социально-экономического развития городов и агломераций Дальнего Востока. До 2030 года по ним будет построено более 2,4 тысячи новых объектов, востребованных дальневосточниками. Обновляем городскую среду, создаем новые объекты культуры, спорта — первые сдадим уже в этом году. По Президентской единой субсидии с 2019 года на Дальнем Востоке построено более двух тысяч новых школ, поликлиник, спортзалов и других объектов социальной инфраструктуры, отремонтировано почти две тысячи дворов. С реализацией мастер-планов процесс обновления городской среды и инфраструктуры выходит на новый уровень — как по масштабу изменений, так и по качественному эффекту.