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Дожди в Омске не дают собирать урожай аграриям

В августе выпало осадков больше, чем обычно за месяц.

Источник: Комсомольская правда

В Омске министр сельского хозяйства Николай Дрофа сообщил в своём телеграм-канале, что интенсивные дожди затрудняют уборочную кампанию в регионе.

Он отметил, что в августе в 27 муниципалитетах области выпало осадков больше, чем обычно за месяц. Дожди продолжают идти, и в начале сентября в Черлакском и Нововаршавском районах выпало более месячной нормы, а в Омском и Павлоградском — свыше половины.

Эта ситуация привела к значительным проблемам для сельхозпроизводителей, которые сталкиваются с задержками в уборке урожая и возможной потерей его качества. Аграрии принимают все необходимые меры для минимизации потерь и стремятся использовать доступные ресурсы для уборочной кампании в оптимальные сроки.