Дожди в Омске не дают собирать урожай аграриям

Он отметил, что в августе в 27 муниципалитетах области выпало осадков больше, чем обычно за месяц. Дожди продолжают идти, и в начале сентября в Черлакском и Нововаршавском районах выпало более месячной нормы, а в Омском и Павлоградском — свыше половины.