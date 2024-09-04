Дожди в Омске не дают собирать урожай аграриям

В Омске министр сельского хозяйства Николай Дрофа сообщил в своём телеграм-канале, что интенсивные дожди затрудняют уборочную кампанию в регионе.
Он отметил, что в августе в 27 муниципалитетах области выпало осадков больше, чем обычно за месяц. Дожди продолжают идти, и в начале сентября в Черлакском и Нововаршавском районах выпало более месячной нормы, а в Омском и Павлоградском — свыше половины.
Эта ситуация привела к значительным проблемам для сельхозпроизводителей, которые сталкиваются с задержками в уборке урожая и возможной потерей его качества. Аграрии принимают все необходимые меры для минимизации потерь и стремятся использовать доступные ресурсы для уборочной кампании в оптимальные сроки.