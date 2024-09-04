Туман, дожди и заморозки: синоптики дали грустный прогноз для Омской области

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области сохраняется типичная осенняя погода. Сегодня, 4 сентября, температура воздуха днём составит +12… +17 градусов, ожидается порывы ветра до 15 метров в секунду в отдельных районах региона и небольшие, местами умеренные дожди. Ночью местами опустится туман.
Аналогичную погоду синоптики прогнозируют на четверг и пятницу, 5 и 6 сентября. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до +4… +9 градусов, в приземном слое ожидаются заморозки до −5. Днём будет не теплее +11… +16 градусов.
Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днём слабо расти. Согласно долгосрочному прогнозу погоды, потепление придёт в Омскую область только к выходным. С воскресенья температура воздуха начнёт постепенно повышаться, а на следующей неделе может наступить бабье лето.