Туман, дожди и заморозки: синоптики дали грустный прогноз для Омской области

Аналогичную погоду синоптики прогнозируют на четверг и пятницу, 5 и 6 сентября. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до +4… +9 градусов, в приземном слое ожидаются заморозки до −5. Днём будет не теплее +11… +16 градусов.