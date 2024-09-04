Кологривый рассказал об откровенных сценах в «Комбинации»

Актер Никита Кологривый 3 сентября на закрытой премьере сериала «Комбинация» рассказал о съемке сложных откровенных сцен. В байопике о популярной музыкальной группе он сыграл одного из основателей коллектива — Александра Шишинина, убитого в 1993 году.
«Самое сложное — откровенные сцены. Я имею в виду откровенные в плане своей души, а не тела. Там очень много сцен, связанных с семьей, с любимыми людьми. Было трудно постоянно в это окунаться и переживать», — сказал артист.
Что касается постельных сцен, Никита Кологривый отметил, что готов в них сниматься, если это оправдано.
«Если это художественно необходимо, значит, это должно быть. Если нет — лучше от этого отказаться», — считает актер.
Премьеру сериала в кинотеатре «Октябрь» также посетили его коллеги по проекту Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина и звезды «Комбинации» Алена Апина и Татьяна Иванова.
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Сняли «Комбинацию»: Апина и Иванова встретились на премьере сериала про себя.