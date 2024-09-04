Алиханов посетил будущую площадку Федерального центра химии в Усолье-Сибирском

— У Иркутской области большие перспективы развития химической промышленности. Есть все возможности стать не просто местом производства, но и местом экспорта технологий и новой продукции, которая сейчас нигде в России не производится. Сегодня рассмотрели весь спектр проблемных вопросов, которые необходимо решить для дальнейшего развития площадки. Мы детально обсудили необходимые действия для корректировки инструментов поддержки проекта по линии — Минпромторга, — сказал Антон Алиханов.