Глобальная перезагрузка

Уже функционируют основные производственные объекты Судостроительного комплекса «Звезда» на ТОР «Большой Камень». Это блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель, цех сборки блоков, крупнейший в стране сухой док, трубопроводный цех, цех насыщения и модульной сборки, достроечные набережные. Акваторию «Звезды» обслуживают транспортно-передаточный док «Вымпел» и самый большой в стране плавучий док длиной 351,4 м и грузоподъемностью 100000 тонн, самый мощный в стране плавучий кран грузоподъемностью 3500 тонн, на верфи смонтировано порядка 200 единиц кранового оборудования, в том числе два козловых крана типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн каждый. Продолжается строительство новых цехов и площадок. Портфель заказов «Звезды» составляет более 60 гражданских судов, активно строятся свыше 20 из них, а на воду спущено уже 15. Сданы заказчику 5 танкеров типа «Афрамакс». Это первые подобные суда, построенные в России. Спущены на воду 5 ледокольных танкеров-газовозов для перевозок сжиженного природного газа, добываемого в Арктике, которые ранее не строились в России. На «Звезде» строится самый мощный в мире атомный ледокол проекта «Лидер», многофункциональные научно-исследовательские суда, пассажирские суда и суда снабжения. А в режиме АЗРФ, например, строят плавучие энергоблоки для электроснабжения Баимского ГОКа.