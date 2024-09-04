Глобальная перезагрузка

В ДФО Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) под руководством Минвостокразвития России обеспечивает максимальное количество мер поддержки, направленных на развитие инновационной экономики и инвестпроектов — территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ), Инновационный научно-технологический центр «Русский», а также другие инструменты. С их использованием реализуются проекты по строительству ЦОД, разработке программного обеспечения и искусственного интеллекта.
При поддержке государства на Дальнем Востоке и в Арктике за последние десять лет запущено более 1000 предприятий, в том числе высокотехнологичных производств в сферах горнодобычи, нефте- и газохимии, судостроения, агропрома.
Среди крупнейших инновационных проектов — строительство на ТОР «Амурская» Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса, который станет одним из самых больших в мире предприятий по производству базовых полимеров.
Не менее грандиозен проект освоения Баимской рудной зоны на Чукотке, реализуемый в статусе резидента ТОР «Чукотка». В крупнейшем горнопромышленном кластере России, который на четверть увеличит производство меди в стране, создаются новые рабочие места, для электроснабжения проекта строятся плавучие атомные электростанции. Продукция будет отправляться по Северному морскому пути. «Наряду с плавучими атомными электростанциями, к строительству которых уже приступили коллеги из Росатома, необходимы будут ледоколы и балкеры ледового класса для перевозки меди. Если все элементы собрать воедино, то наша страна в ближайшие годы получит колоссальный мультипликативный эффект. Это новая точка роста на карте России», — подчеркнул генеральный директор «ГДК Баимская» Георгий Фотин.
Уже функционируют основные производственные объекты Судостроительного комплекса «Звезда» на ТОР «Большой Камень». Это блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель, цех сборки блоков, крупнейший в стране сухой док, трубопроводный цех, цех насыщения и модульной сборки, достроечные набережные. Акваторию «Звезды» обслуживают транспортно-передаточный док «Вымпел» и самый большой в стране плавучий док длиной 351,4 м и грузоподъемностью 100000 тонн, самый мощный в стране плавучий кран грузоподъемностью 3500 тонн, на верфи смонтировано порядка 200 единиц кранового оборудования, в том числе два козловых крана типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн каждый. Продолжается строительство новых цехов и площадок. Портфель заказов «Звезды» составляет более 60 гражданских судов, активно строятся свыше 20 из них, а на воду спущено уже 15. Сданы заказчику 5 танкеров типа «Афрамакс». Это первые подобные суда, построенные в России. Спущены на воду 5 ледокольных танкеров-газовозов для перевозок сжиженного природного газа, добываемого в Арктике, которые ранее не строились в России. На «Звезде» строится самый мощный в мире атомный ледокол проекта «Лидер», многофункциональные научно-исследовательские суда, пассажирские суда и суда снабжения. А в режиме АЗРФ, например, строят плавучие энергоблоки для электроснабжения Баимского ГОКа.
Работает венчурный фонд «Восход» для инвестирования в российские высокотехнологичные компании. Финансирование уже получил ряд проектов, в том числе Novoskin из Бурятии (покрытие для лечения ожогов и ран), стартап Sciberia из Якутии (нейросеть для диагностики по медицинским снимкам), сервис EduCity с Сахалина (обучение с использованием VR и Metaverse на основе ИИ) и сахалинский проект «Иди лесом» (туристический онлайн-гид).
В 2024 году венчурная компания «Якутия» и фонд «Восход» подписали договор инвестиционного товарищества «Саха-Восход» для кратного повышения эффективности перспективных технологических компаний и стартапов.
В июле 2024-го в Южно-Сахалинске запустили первый в России водородный полигон. Он является частью Восточного водородного кластера, нацеленного на внедрение водородных технологий в энергетике и на транспорте.
На Дальнем Востоке налажено серийное производство БПЛА, в том числе и для нужд СВО. Так, Сахалинская область стала официальным центром по развитию беспилотников благодаря деятельности НПЦ «Крылья Сахалина». В регионе создается дальневосточная беспилотная авиакомпания «Аврора БАС». На ТОР «Хабаровск» компания «Сониктранс» организовала производство комплекса по сборке, ремонту и доработке авто- и спецтехники. В рамках ТОР «Патриотическая» резидент выпускает багги для СВО, уже отгружено 42 машины. В Хабаровском крае также формируется единый научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов, здесь работают три профильных предприятия.
— Их максимальная производительность сейчас — почти две тысячи БПЛА в месяц. Но имеющиеся мощности позволяют увеличить эти цифры в два-три раза, — отметил глава края Дмитрий Демешин.
В технопарке «Якутия» налажена разработка программного обеспечения для беспилотников. На ТОР «Якутия» действует испытательный полигон компании «БАС». На базе СВФУ откроется центр беспилотных систем для подготовки кадров и сборки-настройки коптеров.
В 2025 году рядом с кампусом ДВФУ будет запущена пилотная площадка Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский», где первые резиденты разместят свои R&D-центры и опытные производства инновационной продукции.
В настоящий момент разработана проектная документация на создание основной инфраструктуры ИНТЦ «Русский»: 4 научно-образовательных кластера (НОК) «Биомедицина», «Биотехнологии», «Морская инженерия», «Искусственный интеллект и большие данные» и «Русская школа». Объекты основной инфраструктуры Центра планируется запустить в 2030 году. Здесь откроются лаборатории и подразделения для проведения наукоемких исследований, размещения опытно-промышленного производства и зон обработки результатов исследований. Основная цель ИНТЦ «Русский» — сконцентрировать на острове высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания на Дальнем Востоке России кластера технологических компаний, ориентированных на рынки АТР.
Кроме того, в 2025-м на Дальнем Востоке будут созданы международные территории опережающего развития (МТОР). Резидентом МТОР может стать новое российское юридическое лицо, при этом не ограничивается участие в нем иностранных юридических и физических лиц, что позволяет привлекать средства зарубежных инвесторов. Резиденты МТОР будут реализовывать высокотехнологичные проекты с высокой добавленной стоимостью.