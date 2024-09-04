В Минвостокоразвития ожидают рост турпотока на Дальний Восток в 1,5 раза к 2030 году

Туристический поток на Дальний Восток к 2030 году должен увеличится в 1,5 раза, заявил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.
«Мы надеемся, что к 2030 году увеличим турпоток в полтора раза», — сказал он на сессии «Туристический Дальний Восток: инвестиции от впечатлений» на Восточном экономическом форуме.
По словам замминистра, число туристов в Дальневосточном федеральном округе ежегодно растет. Так, в прошлом году эти территории посетили 6,3 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2022 году.
Волков также подчеркнул, что восстанавливается иностранный туристический поток.
Кроме этого, на Дальнем Востоке в сфере туризма сегодня реализуются с господдержкой почти 300 инвестиционных проектов развития горнолыжных курортов, отелей, баз отдыха и глэмпингов на общую сумму более 180 млрд рублей.