Почему жизнь северян на Чукотке стала зависеть от подводной «оптики»

Когда в декабре 2022 года на Чукотке вводили в эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС), ожидалось, что появление высокоскоростного интернета изменит жизнь самого отдаленного арктического региона России. Субъект, «сидевший» на медленных спутниковых каналах, наконец, начнет цифровую трансформацию, а его жители получат полный спектр услуг связи и доступ к разнообразным интернет-сервисам. Так оно и вышло. Однако за 18 месяцев эксплуатации ПВОЛС выяснилось, что чукотский интернет висит на тонкой «нитке». Ее четыре раза повреждали на суше и в море.
Первый тревожный звоночек прозвучал в октябре 2023 года, когда контрольные измерения выявили отклонения в работе подводного участка из-за внешних воздействий. ПВОЛС потребовался срочный ремонт — в противном случае 2000-километровая линия вышла бы из строя. Специалисты заявили, что причиной ЧП мог стать рыболовный трал, оказавшийся в охранной зоне линии связи, где по закону запрещена любая деятельность.
На две недели, пока шли аварийные работы в неспокойном Беринговом море, «Ростелеком», которому принадлежит ПВОЛС, перевел весь интернет-трафик на арендованные спутниковые каналы. Авария затронула только Анадырскую агломерацию, однако там проживает практически половина населения Чукотского автономного округа. Отсутствие быстрого интернета ощутили все.
Во время первого локдауна северяне жаловались, что не могут оплатить покупки в магазинах и топливо на АЗС картами через терминалы. Не работали банкоматы и банковские приложения. Не скачивались файлы из электронной почты. Большинство интернет-сайтов перестали загружаться. Мобильная связь стала очень неустойчивой — иногда с трудом уходили даже простые СМС-сообщения.
Чукотские ИП, которые стали развивать бизнес в онлайне, остались буквально не у дел. Трудности возникли у предприятий и организаций, у среднего и малого бизнеса. Например, стали недоступны цифровые системы отчетности и документооборот, нарушилась коммуникация с клиентами. Из-за отсутствия высокоскоростного интернета анадырский кинотеатр «Полярный» не смог получить новые фильмы. Их пришлось доставлять на Чукотку, как встарь, — самолетом.
Жители Чукотки на эмоциях обсуждали интернет-локдаун, выдвигали разные предположения, вплоть до абсурдных. Мол, подводный кабель слишком хрупкий. Дескать, уложен он не там, где надо, — в самых рыбных местах, где идет активный промысел. Впрочем, в яростных диалогах встречались и разумные мнения.
«Кабель нормальный, но зато теперь всем становится понятно, почему браконьеры — это зло. Суда, ведущие придонный лов (это крабы, отдельные виды рыб), имеют транспондеры и легко отслеживаются спутниковым мониторингом. Капитаны этих судов имеют полную информацию о местах запрета вылова», — высказал свою точку зрения один из участников споров.
«Вон их сколько шастает в зоне кабеля», — добавил другой и выложил в доказательство картинку с картой района ПВОЛС с кучей отметок судов, ведущих там промысел.
— Для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем направили в Росрыболовство обращение о необходимости уведомлять суда, которые выходят в море для траления рыбы, о маршрутах ПВОЛС, — рассказал глава округа Владислав Кузнецов.
О новом повреждении «оптики» объявили в начале августа этого года. Ситуация повторялась, но теперь северян заранее предупредили о заметном снижении качества услуг связи во время ремонта. Он был недолгим — экипаж судна-кабелеукладчика и специалисты управились всего за девять суток, несмотря на штормовую погоду.
— Была установлена 700-метровая ремонтная вставка оптического кабеля, а также три специализированные соединительные муфты. Трудились в сложных условиях — когда порывы ветра достигали 23 метров в секунду, а высота волн — шести метров, работы приходилось приостанавливать. Усложняло ситуацию то, что место повреждения кабеля было в 454 километрах от Анадыря на глубине почти 170 метров, — рассказал Сергей Сергеев, директор департамента компании, обслуживающей морские подводные линии связи.
Что произошло с ПВОЛС, хорошо видно на фотографиях. Оболочка мощного кабеля в двух местах изорвана в клочья, словно ее кто-то рвал зубами. На месте ЧП были найдены снасти. Их вместе с кусками поврежденной «оптики» передали на экспертизу. Затем последует обращение к правоохранителям. А если появится судебный прецедент, то желающих порыбачить в охранной зоне ПВОЛС поубавится?
Между тем в августе жалоб на медленный интернет было заметно меньше, чем осенью 2023-го. Видимо, большинство северян уже смирилось с неудобствами, которые возникают раз в полгода. К тому же лето — время отпусков, когда люди стремятся отдохнуть на «материке»…
«Интернет кое-как работает, только очень медленно все грузит», — вздыхали анадырцы.
— На открытие банковского приложения я потратил четыре минуты, госуслуги даже не пробовал, — отметил житель Анадыря Александр Сиденко.
Некоторых его земляков выручал мобильный интернет. Сотовые операторы «большой тройки» после прихода ВОЛС активно развивали инфраструктуру, расширяли радиорелейную сеть, разгоняли скорость доступа и при этом не забыли про собственный спутниковый резерв, который работал наряду с арендованными телекоммуникационной компанией каналами.
— Безусловно, вопрос сохранности линий связи в условиях, когда нет резервных аналогичных по мощности и пропускной способности каналов, стоит очень остро не только для нас, но и для всех операторов, работающих на территории ЧАО. В периоды неработоспособности ПВОЛС все абоненты переключаются на недостаточный спутниковый ресурс и испытывают существенные проблемы с передачей данных, — отметил технический директор Хабаровского отделения компании «Билайн» Алексей Литвинцев.
— В 2025 году начнется строительство волоконно-оптических линий связи от Угольных Копей до Эгвекинота, а также из Анадыря до Беринговского и из якутского поселка Черский до Билибина и Певека. В проработке находится проект прокладки подводного ВОЛС на участках Анадырь — Провидения — Лаврентия — Лорино. Срок реализации мероприятия — 2027−2029 годы, — сообщил глава департамента цифрового развития округа Юрий Банчук.
Власти Чукотки заявили, что с помощью прокладки ВОЛС по территории округа улучшат качество сотовой связи и доступа к интернету в отдаленных местах. Однако прежде региону нужны дополнительные альтернативные средства интернет-связи и резервы.
Например, на соседней Камчатке, где уже дважды нерадивые траншеекопатели повреждали наземный участок идущей на Чукотку ПВОЛС, ввели в строй резервный канал. Им воспользовались при аварии, случившейся 13 августа. Работа «оптики» была восстановлена за три часа.
— Мы запросили у Минцифры РФ выделение дополнительных спутниковых резервных каналов, а также предлагаем возобновить федеральное субсидирование компенсации стоимости тарифов, — заявил глава Чукотского АО.
По данным компании «Ростелеком», сейчас в Анадыре и Угольных Копях свыше 4,4 тысячи домохозяйств пользуются доступом в интернет по оптике на скоростях 100 мегабит в секунду и выше. 3,8 тысячи семей сморят интерактивное телевидение. К оптическим линиям связи оператора подключены все госучреждения, социально значимые объекты двух населенных пунктов. В первом полугодии 2024 года среднемесячный объем потребления трафика жителями, подключенными по «оптике», составил 1783 Терабайта.