Почему жизнь северян на Чукотке стала зависеть от подводной «оптики»

Когда в декабре 2022 года на Чукотке вводили в эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС), ожидалось, что появление высокоскоростного интернета изменит жизнь самого отдаленного арктического региона России. Субъект, «сидевший» на медленных спутниковых каналах, наконец, начнет цифровую трансформацию, а его жители получат полный спектр услуг связи и доступ к разнообразным интернет-сервисам. Так оно и вышло. Однако за 18 месяцев эксплуатации ПВОЛС выяснилось, что чукотский интернет висит на тонкой «нитке». Ее четыре раза повреждали на суше и в море.